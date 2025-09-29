¡Prepárate para el martes en Neuquén y Río Negro! Sol, viento y temperaturas perfectas para salir

Los vientos moderados se intensificarán hacia la tarde y la noche.

Si tenías ganas de un respiro de buen clima, este martes 30 de septiembre Neuquén y Río Negro llegan con cielos mayormente despejados y vientos moderados durante la tarde y la noche. Ideal para sentir la brisa mientras hacés tus actividades diarias, aunque en la zona de los lagos conviene tener a mano un paraguas por posibles lluvias débiles, informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

En la zona de los lagos, un pulso húmedo e inestable puede traer lluvias débiles, así que mejor llevar paraguas o una campera ligera por si sorprenden los chubascos.

Y atención: miércoles y jueves suben las temperaturas en toda la región, abriendo la puerta a días más cálidos y soleados. Ideal para dejar la campera guardada y aprovechar para salir, pasear por los valles, la costa o hacer actividades al aire libre.

Neuquén: martes con cielos despejados y temperatura agradable

Este martes 30 de septiembre, Neuquén registrará una jornada con cielos despejados durante el día y temperaturas agradables. Se espera una máxima de 23 ºC y una mínima nocturna de 2 ºC.

Los vientos soplarán desde el oeste-suroeste a 21 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h.

Roca y Cipolletti: cielos despejados y máximas de 24 ºC en el Alto Valle

El martes 30 de septiembre, el Alto Valle de Río Negro registrará una jornada con cielos despejados durante todo el día y temperaturas agradables. La máxima alcanzará los 24 ºC y la mínima nocturna será de 2 ºC.

Los vientos soplarán desde el oeste-suroeste a 25 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Las Grutas: temperaturas agradables este martes

Este martes 30 de septiembre, Las Grutas tendrá una jornada con cielos despejados durante el día y la noche, y temperaturas agradables, con máxima de 22 ºC y mínima nocturna de 4 ºC.

El viento soplará desde el noreste-noroeste (NONO) a 29 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Viedma: vientos intensos este martes

El martes 30 de septiembre, Viedma se presentará con cielos despejados durante el día y la noche, y temperaturas agradables, con máxima de 22 ºC y mínima nocturna de 4 ºC.

Los vientos soplarán desde el este-oeste a 20 km/h, con ráfagas de hasta 27 km/h