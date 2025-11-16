Una semana con máximas de 33 °C, viento y hasta lluvias en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: el pronóstico del SMN

La semana comenzará con una persistente presencia de viento en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, marcando días de condiciones dinámicas. Este panorama se mantendrá en los próximos días, con la expectativa de posibles lluvias y la presencia de máximas que se superarán los 33°C.

Para lo que resta de este lunes 17 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una tarde calurosa en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La temperatura máxima llegará a 33°C, con cielo ligeramente nublado. El viento generará ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h. Se espera que sea la franja más complicada.

Este martes 18, la temperatura máxima descenderá a los 29°C, con una mínima de 16°C. El cielo se presentará mayormente nublado en el Alto Valle. El viento rotará al sudoeste, con velocidades de hasta 29 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h. La inestabilidad eólica se sentirá durante la mañana y la noche.

El miércoles 19 ofrecerá un panorama similar, aunque con un leve descenso térmico. La temperatura máxima alcanzará los 27°C, con 14°C de mínima y cielo ligeramente nublado. El viento del oeste oscilará entre 13 y 31 km/h, sin ráfagas significativas. La jornada se mantendrá ventosa durante la mañana y la noche.

Inestabilidad con lluvias de cara al fin de semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

La inestabilidad se acentuará este jueves 20 de noviembre en el Alto Valle. El SMN pronostica una probabilidad de lluvia entre el 10 y 40% durante la noche.

La temperatura máxima rondará los 25°C, con una mínima de 12°C. El viento será del oeste, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Durante la tarde del viernes, se prevé un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas podrían alcanzar los 30°C, reflejando variaciones diurnas. El viento, proveniente del oeste, disminuirá su intensidad, con velocidades de hasta 31 km/h. Estas condiciones variables marcarán la segunda mitad del día.

El sábado 22 de noviembre presentará un ambiente más cálido y apacible en el Alto Valle. La temperatura máxima se ubicará en los 28°C, con una mínima elevada de 19°C. El cielo estará parcialmente nublado, con vientos variables de hasta 22 km/h. Se espera una jornada sin grandes complicaciones.