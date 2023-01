Algunos barrios de Roca siguen sin luz por trabajos de mantenimiento de Edersa

Si bien la interrupción ayer alrededor de las 13:50 dejó a buena parte de Roca y Cervantes sin energía eléctrica, usuarios de distintos puntos alertaron sobre la falta del servicio aún hoy, esta mañana.

El problema de ayer fue que quedó deshabilitado un un alimentador ubicado en la calle Alsina que abastece a parte del centro. No obstante este martes, desde Edersa, explicaron que continúan con el mantenimiento en otros puntos de la ciudad por lo que algunos barrios podrían no tener luz.

Desde la entidad anunciaron que, entre las 8:00 y las 11:30 horas estarán realizando planes de mantenimiento de subestaciones transformadoras en la zona delimitada por las calles General Paz, Colón, Santa Cruz y Maipú.

Ante la consulta de usuarios de diferentes puntos de la localidad que reclamaron por la ausencia del servicio en sus hogares, voceros de la empresa explicaron que hubo una salida de servicio de cinco reconectadores durante la tarde y cuatro de ellos eran rurales. El evento sucedió debido subfrecuencia que es ajena a Edersa.

«Se trata de disparos de artefactos en media tensión en forma automática, por la necesidad del interconectado Nacional de bajar cargas y demandas en el país. Van sacando de servicio zonas de diferentes puntos de Argentina«, aseguraron.

Cómo reclamar la falta de suministro eléctrico

En caso de tener problemas con el suministro, en primera instancia el usuario debe comunicarse con Edersa para dar aviso a través del 0810 222 9500. Después de realizar la llamada se debe elegir la «opción 2». Si es la primera vez que ingresa, el sistema le solicitará por única vez que registre su número de NIS (en la parte superior derecha de su factura).

Si ya lo ha hecho no es necesario. El sistema le pedirá que tome nota de su número de reclamo; dicho número es su recibo, consérvelo como constancia. El sistema le informará que su reclamo ha sido cursado a las cuadrillas y que en breve el problema será resuelto.