Caso Alison Calfunao, de quirófano a quirófano, con nuevo corazón y ganas de salir adelante: la cronología de los hechos

El 9 de junio fue el inicio de todo. Alison Cafunao de 30 años, ingresó al quirófano de la clínica San Lucas para terminar abriendo sus ojos 10 días después. Su idea era hacerse una ligadura de trompas, pero terminó en el hospital Italiano de Buenos Aires, con un nuevo corazón y sin una de sus piernas. El miedo por dormirse y no despertar cada vez es más abrumante. Ahora, luego de casi tres meses, se recupera formidablemente y espera con ansias los resultados de las denuncias por mala praxis a los médicos encargados del caso.

La mujer oriunda de Neuquén había ingresado a la clínica San Lucas para realizarse una ligadura de trompas, que no suele presentar complicaciones graves. Pero por cuestiones que aún se desconocen, la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos. Fue trasladada a la clínica San Agustín, para terminar en la clínica Pasteur conectada a una máquina, ya que su corazón habría dejado de funcionar.

Tras un gran operativo, fue transferida al hospital Italiano, donde por un milagro y sin imaginarlo consiguió un donante de Neuquén. Luego de un mes sin ver a sus hijos, acompañada por la familia, su cumpleaños en el medio, muchas sesiones de kinesiología y una denuncia de por medio, el 25 de julio recibió el alta.

Aún sigue en Buenos Aires, pero puso en marcha una demanda por mala praxis el 23 de junio. Con un entusiasmo que la hace mantener de pie, pide justicia. Tras recibir los informes de las clínicas, aguarda los resultados de las entrevistas testimoniales al cuerpo médico que intervino desde el principio hasta el fin de esta historia, solicitados por la querella.

«Gracias con el alma»: Neuquén se movilizó para que Álison viajara a Buenos Aires por su trasplante de corazón

Todo comenzó el 9 de junio cuando Alison ingresó al quirófano. Su familia, tras recibir la noticia de que la operación no había salido bien, movilizó a todo Neuquén.

Desde el barrio Unión de Mayo comenzaron a actualizar dia tras día su recuperación. En primera instancia, su familia solicitó ayuda para cubrir los gastos del viaje y agradecieron el constante acompañamiento. «Queremos agradecer con el alma a cada persona que se ha acercado, que ha colaborado económicamente, que ha orado y que ha tendido una mano en este momento tan difícil», compartió su madre, Carina Calfunao, en redes sociales.

«Alison está peleando por su vida». Asimismo, hizo un llamado a la comunidad solicitando ayuda para que la familia de la joven pudiera viajar a acompañarla y solventar los gastos.

«Estamos atravesando una tormenta, y sin embargo, ustedes, con sus gestos, sus palabras, sus granitos de arena, se han convertido en luz de esperanza. Sabemos que la situación económica no es fácil, pero aun así, siguen apareciendo corazones generosos, llenos de amor», manifestó Calfunao.

Es así que el 13 de junio, tras un gran operativo, logró ser transferida al hospital Italiano para recibir su nuevo corazón. Sin embargo, por decisión de los médicos, tuvieron que amputarle una de sus piernas al llegar.

Operativo de traslado y una exitosa recuperación en Buenos Aires

Luego de varios días a la espera, finalmente logró viajar a la capital de Argentina. El equipo del hospital Italiano se puso en marcha para trasladarla a Buenos Aires a la espera su trasplante de corazón.

El director médico de la Pasteur, Ignacio Veltri, confirmó a Diario RIO NEGRO que durante ese proceso Alison estuvo «conectada a una nueva tecnología que se llama ECMO Móvil, lo que hace es que «reemplaza» el funcionamiento del corazón y pulmones y la mantiene con vida».

Veltri comentó que tuvieron que actuar lo más rápido posible, ya que estaba en un estado crítico. Realizaron un operativo vial, mediante un protocolo, en donde participaron ambos hospitales y la secretaría de de Gestión y Riesgo de la provincia. Lo que hicieron fue «abrir un corredor para que pase la ambulancia y lleguemos bien al aeropuerto», afirmó.

El 16 de junio consiguieron un nuevo corazón para Alison y el 17 ya estaba lista para ser nuevamente operada, siendo la cirugía totalmente un éxito. Al día siguiente, luego de 10 días, la mujer abrió los ojos y se encontró con su nueva realidad.

Por su parte, aseguró su madre, Carina Calfunao que sabía que está en Buenos Aires, sabía que salió mal la ligadura de trompas, pero, de ahí no sabía más nada, haciendo hincapié en la infección que se generó en una de sus piernas, que llevó a los médicos tomar la decisión de amputarla, y su trasplante de corazón.

Luego de varios días con respirador, expectante de cómo funcionaria su nuevo corazón, logró estar consiente de lo que estaba pasando. A partir de ese momento, Alison comenzaría el rumbo de su nueva vida.

Un nuevo corazón y a la espera de justicia

El 23 de junio la familia de Alison realizó la denuncia por mala praxis y comenzó una investigación formal. Asimismo, desde el jueves 26 de junio se requirieron las historias clínicas de la paciente a la clínica San Agustín, a la clínica San Lucas y la hospital Italiano.

Según la Fiscalía de Neuquén: «la denuncia ingresó a la Fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos y desde allí se la derivó hacia la Fiscalía de Delitos contra las Personas, con la intervención del fiscal Andrés Azar».

Por su parte, su abogado, Mariano Mansilla, confirmó a Diario RÍO NEGRO la presentación de los informes clínicos y el inicio de las entrevistas testimoniales. «Queremos saber qué pasó antes de su primer paro cardíaco«, afirmó Mansilla.

En ese proceso, Alison fue trasladada a la clínica Araucaria, en donde realiza el proceso de rehabilitación para volver a caminar. Además de sesiones de kinesio, también tiene controles ambulatorios en el hospital Italiano, en donde se llevó a cabo el trasplante de corazón, el cual afortunadamente «se adaptó muy bien» a su cuerpo.

El 10 de julio se realizó una marcha pidiendo justicia en su nombre, en donde una gran concurrencia de gente mostró carteles en sinónimo de apoyo al caso.

Actualmente, están en proceso de las audiencias testimoniales. Al respecto, Mansilla precisó que el profesional que está en la mira de la investigación ya cuenta con representación legal. “El acusado principal, que es el anestesista, ya designó abogado defensor, que es del estudio Mendaña”, indicó.

Además, el abogado explicó que la fiscalía deberá avanzar sobre esta línea en particular. “Vemos a la fiscalía muy débil e inclinada a colaborar más con ellos que con el esclarecimiento del hecho”, afirmó.

El relato de Alison en primera persona y su nueva realidad: desde la operación hasta el inicio de la causa judicial

Vulnerable ante los hechos, Alison puso en palabras su denuncia: «Quiero que todos sepan, porque es algo que no se está diciendo, no solo fue culpa del anestesista, sino también, el ginecólogo es responsable porque me dejó sola en el quirófano. Me operó y se fue».

«En todo el proceso, donde no estaba lúcida, no quería ver nada en redes sociales sobre mi caso, pero recién ahora si estoy al pendiente. Agarré valor para abrirme y salir a hablar, tenía vergüenza de exponerme y contar lo que me pasó y de todo lo que estoy viviendo», manifestó.

Contó a este medio cómo fue su proceso de aceptación de su nueva realidad. «La psicóloga me ayudó bastante a entender que esta es mi nueva vida. Tuve varias crisis, una de ellas cuando retomé lo de las audiencias, fue como retroceder. Volví a pensar y a medicarme para poder dormir, también llorar todo el día porque estaba preocupada por que iba a pasar.”

Asimismo, sostuvo que las audiencias se están llevando mal y la fiscalía le está fallando. «Mienten, no hubo control previo al ingresar al quirófano. Según ellos entré a las 7 y me diagnosticaron taquicardia. La realidad fue que entré al quirófano a las 9 y no me tomaron la saturación ni presión. No hay cámaras, nada. Realmente, cero responsabilidad«, senteció.