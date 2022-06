Alud en Bariloche: «No puedo dormir, estoy mal», dijo una turista evacuada

Un matrimonio y una turista individual que fueron evacuados el lunes, tras el alud en el hotel Bustillo, cuestionaron hoy el procedimiento que se llevó adelante para trasladar a los pasajeros a otro establecimiento del mismo complejo Huinid de Bariloche y reclamaron contención médica.

Los turistas escucharon la conferencia de prensa en el hotel que realizó la subsecretaria de Protección Civil, Patricia Díaz, y cuando se mencionó el protocolo del hotel tras el alud, una de las mujeres se posicionó detrás de las autoridades y expresó su disconformidad con gestos. Luego, habló ante los medios.

“No hubo ninguna contención, ni médico. Pedí un médico y me dijeron si tenía obra social. No puedo dormir, estoy mal”, relató la mujer de San Antonio de Padua que se alojaba en el hotel Bustillo cuando un desprendimiento de barro y árboles afectó el primer piso del establecimiento.

Hasta esta mañana, según indicó la mujer, no había recibido atención psicológica luego del episodio traumático que atravesó el lunes ante el deslave.

La turista, quien permanece alojada en el hotel Pioneros de la misma empresa, remarcó que ese momento fue “muy feo, te asustás, corrés”. Su esposo acotó: “Estábamos normalmente como todo el mundo, sentimos un estremecimiento, no sabíamos de qué se trataba, si era explosión o no”.

La mujer de San Antonio de Padua dijo que pidió contención médica y hasta hoy no fue asistida. Foto: Chino Leiva

El hombre calificó lo ocurrido como una “tragedia” y dijo que la investigación “dirá si es por negligencia o porque la naturaleza lo dio así”.

Relató que cuando ocurrió el alud, el personal del hotel estaba “desesperado atendiendo gente, no tenían la más mínima idea de lo que tenían que hacer”.

En este sentido, el turista afirmó: “No había un protocolo de emergencia de ningún tipo” y dijo que esa situación estima que se repetiría en cualquier hotel de Argentina porque en el país “lamentablemente vamos siempre atrás de la tragedia”.

Sin embargo, el segundo jefe del cuartel de bomberos Melipal, SantiagoBuschfrers, quien llegó al hotel a los 5 minutos del aviso de emergencia, el lunes a las 18:30, afirmó que al ingresar al establecimiento “ya estaba el personal del hotel trabajando en el lobby, haciendo la contención de las personas, imagínense la situación. Siempre estuvieron a disposición”, remarcó.

Una turista estaba de excursión y llegó tras el alud. Manifestó su malestar por la evacuación posterior. Foto: Chino Leiva

Otra turista, que se acercó a la prensa, dijo que no estuvo en el momento preciso del alud y llegó más tarde de una excursión en Circuito Chico. “No entendía nada, tuvimos que esperar y a medida que tenían disponibilidad nos iban subiendo, no nos decían a dónde nos iban a llevar, nos decían Pioneros, Pionero, no nos dieron opción”, relató molesta.

La mujer se preguntó si era seguro el hotel a donde fue trasladada, dentro del mismo complejo. Minutos antes, la subsecretaria de Protección Civil había remarcado que no había riesgo en ese establecimiento.