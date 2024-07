Alumnos de Ingeniero Huergo no pudieron arrancar las clases en lo que va del 2024

A ocho siete meses del inicio del ciclo lectivo, unos 30 alumnos de la escuela especial 15 de Ingeniero Huergo aún no pudieron comenzar las clases por la falta de transporte.

Esta primaria tiene una matrícula de 80 niños que provienen no solo de Ingeniero Huergo ubicado a 30 kilómetros de Roca, sino también de Godoy, Mainque y Cervantes.

«Todo el tramo es por ruta 22, pero de esos cuatro recorridos solo dos están cubiertos: el de Godoy fue absorbido por el intendente de Godoy que lo incluyó en el convenio con la Municipalidad y en Cervantes se cubrió la licitación pública», detalló Andrea Romero, directora de la escuela especial 15.

La cobertura del tramo Huergo, la zona de las bardas y Mainque no se garantiza desde febrero lo que afecta a unos 30 alumnos que continúan sin poder asistir al colegio. «Esos dos renglones quedan desiertos porque según explican desde el Consejo de Educación, no hay oferentes. No se cubre la licitación. Pero no queremos que ésto se naturalice», advirtió.

Explicó que como escuela especial, algunos estudiantes tienen movilidad reducida y no pueden acceder al transporte público. «Las Municipalidad les carga la tarjeta estudiantil y algunos de los más grandes puede venir en transporte público, pero los más chicos no pueden. Hay muchos que tienen sillas de ruedas«, explicó.

Los referentes del gremio Unter visitaron el establecimiento educativo donde se interiorizaron sobre la situación. «Desde el Ministerio de Educación nos prometieron que harían un seguimiento del caso, pero los días pasan y no tenemos transporte», dijo Romero.

La directora insistió en que «hoy de los 80 alumnos que tenemos, hay 30 que no han tenido clases en todo el año por la falta de transporte. Solo algunos han podido venir esporádicamente. Hay papás que tran a sus chicos con la empresa Koko, los esperan cuatro horas hasta que terminan las clases. Pero hay muchos que trabajan en chacras por la temporada y no pueden«.

El pasaje desde Mainque a Huergo cuesta 900 pesos. Si bien el municipio aportó el boleto estudiantil para garantizar que los chicos puedan viajar, Romero destacó que «muchos viven en condiciones vulnerables y algunos no tienen ni siquiera para comer. Esos chicos no pueden acceder».

La docente planteó que los niños «avanzan pedagógicamente con la constancia de venir todos los días. Cuando se enferman y vuelven a los días hay que empezar de cero. Pensemos en los chicos que no vienen desde el año pasado. Además de la contención: desayunan, almuerzan y meriendan acá. Que no vengan tanto tiempo nos preocupa un montón«.

Desde la comunidad educativa recordaron que, al día siguiente del receso invernal, una publicación del Ministerio de Educación daba cuenta de que «estaban todas las condiciones dadas para que los estudiantes rionegrinos volvieran a las aulas». «Eso duele. Nos sentimos ninguneados. La discapacidad es ninguneada; no se visibiliza«, concluyó Romero.