Análisis: La dura realidad de afrontar otro invierno sin gas natural

Esta semana y después de casi dos años de haber solicitado la Banca del Pueblo en Plaza Huincul, un vecino en representación de otras tantas familias pudieron hacer uso de este derecho que está consagrado en la carta orgánica municipal.

La actual gestión legislativa hizo una modificación en el reglamento y por esta razón es que prácticamente no hubo ciudadanos que pudieran usar este espacio, durante quince minutos para dar a conocer sus planteos de cara a los concejales. No porque no los hubiera, sino que se buscaba la manera de evitar que los pedidos se hicieran de este modo y darle la oportunidad al resto de la población de escucharlos porque las sesiones deben ser públicas.

La buena decisión de otorgar esta banca del Pueblo, en uno de los temas más sensibles de requerimientos, en especial durante la época invernal, como lo es la falta de gas en las viviendas, se vio opacada en determinados momentos por la intervención que hiciera la presidenta del cuerpo Marga Yunes hacia el vecino. En varios tramos de su exposición le recordó que no podía hablar de ningún otro tema que no sea el exclusivo del que había solicitado: es decir la falta de gas en Altos del Sur.

De este modo, los concejales se perdieron la oportunidad de escuchar de primera mano el resto de las demandas que tenía para exponer el poblador y, tal vez, de gestionar alguna solución de manera simultánea.

Tampoco le respondieron en el mismo espacio sobre los proyectos que existen para la obra de tendido de gas natural en ese sector. Le pidieron que esperara él y el resto de los vecinos que lo acompañaron a la finalización de la sesión para dialogar, a lo que accedieron.

La mayor preocupación de los pobladores es saber en qué tiempos tendrán la posibilidad de contar con el servicio en sus hogares, y no es un tema exclusivo de este este barrio, sino que afecta a Nuevo Central, Otaño, Norte, que son los sectores donde se otorgaron los nuevos lotes.

Las familias de Plaza Huincul estaban acostumbradas a realizar sus trámites por este servicio a la subdistribuidora local Tecnogas Patagónica, sin embargo desde que el ENARGAS dispuso su intervención y Camuzzi Gas del Sur tiene a su cargo la prestación los habitantes deben ajustarse a las nuevas reglamentaciones.

Lo cierto es que estas familias estarán otro invierno sin el servicio y calefaccionándose con garrafas, leña, o electricidad y con los costos que esto implica.