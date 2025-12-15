Andreani impulsa la logística como herramienta de impacto social

Con $460 millones invertidos en 2025 para potenciar proyectos sociales y ambientales, Andreani Logística Social se consolida como el programa que conecta a cientos de organizaciones sociales y ambientales con beneficiarios de todo el país. Desde que se lanzó la plataforma, en septiembre de 2024, la inversión ya suma más de $690 millones.

Andreani Logística Social es un programa de inversión social que, a través de una plataforma virtual, permite a las instituciones de Argentina solicitar de manera ágil, segura y transparente el traslado de sus recursos destinados a proyectos sociales y ambientales en distintos puntos del país. Del programa pueden participar las ONGs de Argentina cuya área de incidencia sean territorios y poblaciones vulneradas —social, económica o ambiental— y/o que trabajen en perspectiva de promoción de los Derechos Humanos y cuyo foco de acción se encuadre en temas de educación, diversidad e inclusión, generación de ingresos, ambiente y salud.

“Desde Andreani entendemos la logística social como una herramienta estratégica para potenciar el impacto de las organizaciones sociales. No se trata solo de mover o trasladar recursos, sino de acercar oportunidades, de llegar a tiempo a donde más se necesita, y de hacerlo con eficiencia, cuidado y sentido humano. Para nosotros esos son puntos de encuentro: momentos en los que el propósito de una organización se cruza con la logística que lo impulsa para generar impacto positivo en cada rincón al que llegamos”, destacó Karina Castiglioni, Gerente de Inversión Social de Andreani.

Impacto 2025:

113 organizaciones acompañadas.

1.377.489 personas beneficiadas.

$460 millones invertidos.

9 actividades de voluntariado con 121 colaboradores.

4 comités activos en AMBA Sur, AMBA Norte, Córdoba y Rosario.

Además, el programa ha logrado importantes alianzas con empresas, lo que ha permitido realizar proyectos colaborativos con marcas como Quilmes, Avón, Jazmín Chebar, Ford, YPF, Banco San Juan, y otras que han brindado apoyo logístico y materiales para diversas iniciativas. Uno de los proyectos más destacados de este año fue la colaboración en Córdoba con Renault y Holcim, que impulsaron iniciativas de empleabilidad, contribuyendo a la generación de oportunidades laborales en sectores vulnerables.

“Queremos visibilizar a quienes trabajan con nosotros, para que más organizaciones se sumen a esta red, para fortalecer su tarea, ampliar su alcance y sumar a más organizaciones que quieran potenciar el impacto social en sus comunidades”, agregó Castiglioni.



Andreani nació hace 80 años en Casilda como una PyME familiar. Gracias a una fuerte inversión en tecnología, infraestructura y desarrollo de talento, hoy es la plataforma integral de servicios logísticos líder del país, con actuación nacional y cross border, a través de servicios de courier y carga internacional.

La especialización de la compañía abarca la distribución física de paquetes y productos (tarjetas de crédito, medicamentos, dispositivos móviles, herramientas), la gestión de almacenes para integrar cadenas de producción y abastecimiento y la logística especializada para sectores estratégicos como salud, e-commerce, telecomunicaciones, financiero, energía, minería y Oil & Gas.

Actualmente, Andreani cuenta con más de 5.900 colaboradores y 4.500 transportistas. Gestiona 56 millones de envíos por año, llega a más de 20 millones de domicilios y acompaña a más de 100.000 PyMEs y 2.500 empresas.

Además, dispone de 821.000 m² de superficie operativa, 187 plantas de almacenamiento, Cross dock y más de 3000 sucursales y puntos de la red HOP, junto con operaciones en Brasil. Solo en el AMBA, la empresa posee una capacidad de procesamiento de 832.000 productos diarios, lo que la posiciona como el centro logístico más avanzado del país.