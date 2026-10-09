Añelo de fiesta: Llega el «Adultazo Tertulia Fest» que promete música y baile

Está todo preparado para una nueva edición del encuentro de adultos mayores, en Añelo. Este viernes, a las 17 esperan el arribo de delegaciones desde varios puntos de Neuquén y de Río Negro. Están garantizados la diversión y el entretenimiento, más un sabroso asado y los sorteos de más de 200 regalos para los 1.500 asistentes estimados.

La cita para el Adultazo Tertulia Fest es este viernes en el predio situado en la calle 24, al final.

“A diferencia de otros años, es la primera vez que se hará desde la tarde hasta la noche porque generalmente son de mañana hasta la tarde”, explicó la secretaria de Desarrolo Social, Alicia Bustos. La organización que corre por cuenta del municipio de Añelo, los recibirá con una merienda y luego se pasará a una clase de zumba. Habrá presentaciones folklóricas a cargo del grupo de adultos mayores y de discapacidad locales.

El espacio para la música en vivo será con Los Chama de Cristal, La Fuerza, y los locales Abigail y su conjunto. La directora de Adultos Mayores, Isabel Pinilla confirmó que vendrán desde Neuquén, Centenario, Chañar, Cordero, Tricao Malal, San Roque, Campo Grande y Las Ovejas.

Desde Sauzal Bonito, Chihuidos, San Roque, Manzano Amargo, Huincul, Allen, Plottier, Senillosa, Cutral Co, El Chocón, Cipolletti, Vista Alegre, Rincón de los Sauces, Villa la Angostura, Zapala, Villa Traful, Mariano Moreno y San Martín de los Andes.

En la globa de 80 metros de largo -que se calefaccionará- podrán disfrutar de las delicias que se servirán: asado de chivo, cerdo, costillares. Habrá pista de baile y se servirán platos dulces, frutas y viandas sin TACC.

Esperan 1.500 concurrentes

“Este año redoblamos la apuesta y lo hacemos en el predio”, explicó Abraham Barros. Además, habrá un stream desde la cuenta oficial del municipio. La idea es que en esta oportunidad, los adultos mayores que viajen desde 300 kilómetros o más de distancia, se queden a dormir en Añelo. Para ello está garantizado el alojamiento y el desayuno del día siguiente.

Esta medida, explicó la secretaria de Desarrollo Social, garantizará que las agrupaciones no viajen de noche y puedan descansar. Otra nota distintiva es que en todo momento se los agasajará con la comida, sin necesidad que cada uno de los 1.500 asistentes que se espera para este año, traiga su propio plato.

Se les convidará con encurtidos, productos artesanales locales, además de la bebida. Para el cierre se espera una gran torta que será compartida con todos los presentes. El intendente anfitrión, Fernando Banderet concurrirá a acompañar el festejo, junto a los funcionarios y la invitación también se hizo al gobernador Rolando Figueroa.