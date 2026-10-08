«Es momento»: Córdoba se prepara para el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias

Llega a Córdoba el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Del 10 al 12 de octubre, talleres, marchas y actividades culturales convocarán a participantes de todo el país. «Es momento para encontrarnos y para darnos los debates cara a cara», convocó Emilse Diaz Tello, integrante de la Comisión de Cultura. Neuquén y Río Negro promete estar presente.

Todavía hay tiempo para sumarse: las inscripciones seguirán abiertas durante el Encuentro. La información se puede consultar a través de www.39encuentropluri.com. El aporte general es de $8.000 y el solidario, de $12.000, incluye viandas para dos días y un kit de bienvenida. «Las personas que no pueden inscribirse pueden venir igual», aclaró Emilse.

Invitó a sumarse para conocer otras realidades, debatir y construir redes frente a la crisis económica y social que atraviesa la Argentina. Sostuvo que compartir experiencias permite salir de la mirada individual y buscar respuestas colectivas: «Es muy necesario en este momento ponernos ahí a dialogar y a llegar a consensos».

Miles de mujeres se reúnen en Córdoba para organizarse y defender los derechos conquistados

La convocatoria llega en un contexto que la organización define como de «ataque» a las mujeres y disidencias. Frente a los discursos hostiles y los crímenes de odio, plantea una consigna de acción: «Nos reunimos para organizarnos, debatir, defender nuestros derechos y construir una agenda común».

El trabajo previo también dejó vínculos entre las organizadoras. «Desde distintos lados, partidarios, no partidarios, estamos todas trabajando juntas», destacó Emilse.

La Comisión de Cultura recibió más de 350 postulaciones artísticas. Según estima, alrededor de 180 propuestas integrarán una programación que busca movilizar también los espacios independientes.

Los casi cien talleres, organizados en trece ejes, serán el corazón del intercambio. No requieren inscripción previa. “Llegás y te sentás directamente”, señaló. Habrá debates sobre distintas problemáticas, incluidos talleres antirrepresivos. Para Emilse, «lo más poderoso y la fuerza mayor son los talleres».

Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias 2024 en Jujuy. (Foto: archivo).

Otro momento indispensable será la Asamblea de Feministas del Abya Yala, el domingo en la Plaza Político Cultural. «La lucha por el agua y los territorios» serán ejes claves, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto el amparo que frenaba el artículo 154 del mega DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras Rurales.

El sábado será sede del FestiTorta, otro de los eventos favoritos de Emilse. Pero, sin dudas, el momento más esperado del Encuentro Plurinacional es la gran marcha del domingo, esa gran ola de mujeres y disidencias que recorre las calles al ritmo de los cánticos feministas, repletas de glitter, pañuelos y carteles. «Vengan, que va a ser una experiencia muy muy linda», recalcó Emilse.

El Encuentro se concentrará en el Centro y los barrios Nueva Córdoba y Alberdi, donde se distribuirán los talleres y las actividades. Las plazas Sobremonte e Intendencia conformarán la Plaza Político Cultural, uno de los principales puntos de reunión, con radio abierta, escenario e intervenciones artísticas.

Para consultar el cronograma y ubicar cada propuesta, a través del sitio oficial se podrá acceder a una aplicación gratuita que, una vez descargada, permitirá consultar toda la información sin necesidad de conexión a internet.

Masiva movilización puso el broche al cierre de la segunda jornada del Encuentro de Mujeres y Disidencias 2023. (Fotos: Alejandra Bartoliche).

Cronograma del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Córdoba

Sábado 10 de octubre

8:00: Acreditación de inscripciones y prensa.

8:00: Ceremonia ancestral de apertura.

10:00: Acto de apertura del Encuentro.

13:00 a 15:00: Actividades culturales y almuerzo.

15:00 a 18:00: Talleres.

18:00: Marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios.

18:30: Pañuelazo por el aborto legal.

21:30: FestiTorta.

Domingo 11 de octubre

9:00 a 12:00: Talleres.

13:00 a 15:00: Actividades culturales.

13:00 a 15:00: Asamblea de Feministas del Abya Yala.

15:00 a 18:00: Talleres.

18:30: Marcha del 39° Encuentro.

20:00: Festi-peña del Encuentro.

Lunes 12 de octubre

9:00: Acto de cierre, elección de la próxima sede y lectura de conclusiones.