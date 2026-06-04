Añelo firmó un acuerdo con el TSJ de Neuquén para mejorar el acceso a la justicia

El crecimiento exponencial de Añelo ocasionado por el desarrollo hidrocarburífero que supone Vaca Muerta, ha derivado en la preparación y mejoramiento de servicios para los ciudadanos mediante las instituciones públicas. En este sentido, autoridades locales, y los jueces Gustavo Mazieres, Evaldo Moya y Germán Busamia, formalizaron en un encuentro la construcción de un edificio judicial, en el cual funcionará un Juzgado Multifuero.

Desde un comunicado, la Municipalidad expresó que este acuerdo «permitirá expandir de manera significativa la estructura judicial en la región, optimizando los tiempos de respuesta y garantizando que los añelenses no tengan que trasladarse a otras localidades para realizar sus tramites legales».

El Intendente, Fernando Banderet, en la firma de cesión del terreno. Foto: Gentileza.

La adjudicación de este terreno al TSJ corresponde al Lote 1 de la Manzana 348 del barrio Balcón de Añelo y cuenta con una superficie cercana a los 7.000 metros cuadrados. La escritura fue autorizada por la escribana Laura Cecilia Miranda y formaliza la transferencia del inmueble al patrimonio del Poder Judicial de Neuquén.

En el marco de la gestiones municipales, esta iniciativa se suma a un conjunto de actividades que ha venido desarrollando el jefe comunal Banderet, como ha sido su visita a la legislatura provincial a fines del mes de mayo, en donde presentó un proyecto de ley para ser municipio de primera categoría, entendiendo que uno de los requisitos prioritarios que exige la normativa provincial (superar los 5.000 habitantes) está ampliamente superado.