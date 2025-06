Aniversario de Catriel: Conectividad y transformación cultural en agenda

Catriel celebra su 126 aniversario con estrategias bien marcadas y una planificación que ha llevado, de alguna manera, al ordenamiento de varias áreas. Temas como estar a la vera de una ruta provincial, la 151, casi intransitable por su deterioro y el querer sumarse al crecimiento de Vaca Muerta es lo que motiva a la localidad a seguir proyectando futuro.

“El primer año de gestión fue de reacomodamiento. Este año vamos proyectando y planificando una ciudad que apuesta a la ruta 151. La proximidad a esta vía es nuestro punto de conectividad con todo lo que es el crecimiento exponencial de Vaca Muerta, además de la promoción turística”, comentó la intendenta Daniela Salzotto.

La ciudad tiene 40 mil habitantes.



“Apostamos, además, a la transformación cultural. El trabajo está puesto en un polo educativo universitario, con una diplomatura. Hemos trabajado con varias universidades, en especial con la Universidad Nacional del Comahue en momentos austeros, difíciles, pero siempre proyectando y generando a partir de los relevamientos actuales que tenemos en todas la áreas para llevar adelante políticas claras”, afirmó Salzotto.

Además de hacer hincapié en la educación, Salzotto remarcó que también es importante el cuidado del medio ambiente como política pública.

En materia de obras “se han mejorado hábitat de la ciudad. Se recuperó un espacio importante dentro del barrio Y PF donde tenemos el proyecto ‘la lagunita’. Volvió la vertiente artificial de los canales de riego y hoy es un lugar de recreación. En esa política pública del reciclado apostamos al mejoramiento de la localidad, además hemos comenzado a reforestar algunas zonas donde tenemos tierras fiscales”, agregó.

«La lagunita» en el barrio YPF.





Hubo una refuncionalización del vivero municipal. Allí se producen hortalizas y los árboles que serán plantados por alumnos de distintas escuelas locales. “Nuestro programa educativo ambiental es muy fuerte. Hemos creado un Eco Punto donde hacemos semanal y mensualmente co-canjes en esto del mejoramiento del medioambiente”, dijo la jefa comunal.

En este diseño de ciudad, a través del bono por prórroga de concesiones hidrocarburíferas, uno de los proyectos es terminar el asfalto de la avenida Mosconi, además de un programa para empezar un plan de asfalto y cordón cuneta en barrios que no tienen la urbanización necesaria.

“La idea es dotar a dos escuelas de una mejor vía, ya que ni cordón cuneta tienen. Queremos cumplir con esa normativa y mejorar los accesos para niños y adolescentes, ya que los días de lluvia es difícil llegar a esos establecimientos”, apuntó.

Monumento a Bibiana García, fundadora de Catriel.



Asfalto y cuatro obras de gas proyectadas. “Trabajamos en dos obras con ayuda provincial: una de 191 familias en el lote 15 y la ampliación de la red para el barrio 12 de septiembre donde son cerca de 30 familias más. Y con este aporte al presupuesto municipal esperamos llegar a casi 100 familias más a fin de año”, comentó entusiasmada Salzotto.

Catriel tiene unos 40 mil habitantes, según datos municipales, a pesar de que hay muchos que han emigrado por falta de trabajo y algunas empresas se han trasladado a Vaca Muerta.

“Trabajar Catriel estratégica es lo que ha movilizado la caravana que realizamos por rutas tratando de visibilizar la conectividad, la importancia del transporte para no quedar aislados como comunidad. Creo que si tengo que hablar en algo pensado a futuro, tendría que ser Catriel cuidada, Catriel estratégica, Catriel ciudad que aporta al desarrollo productivo de la matriz hidrocarburífera a Vaca Muerta. Con un Parque Industrial cercano a la ruta y con comunicación hacia otras ciudades. Pensando en una apuesta firme y fuerte en el Corredor de Vaca Muerta Norte y el Corredor Bioceánico, que nos permite una comunicación provincial, interprovincial e internacional con conexión a Chile”, enfatizó la intendenta.

Daniela Salzotto, intendenta de Catriel.



“Fuimos pioneros en la explotación hidrocarburífera y hoy por esa misma revalorización histórica es que no podemos quedar fuera sino, integrados. Es mi meta fundamental. Vendrán empresas que van a estar trabajando con los ductos, después viene el no convencional… además, estos días, veíamos la proyección de Valcheta con el uranio. Nosotros también tenemos áreas con uranio, entonces hay que adherir a ese proyecto también”, dijo.

1° Foro de Intendentes de Vaca Muerta Norte

El pasado 9 de junio, Catriel fue sede del primer encuentro regional con representantes de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La idea fue impulsar un espacio de trabajo conjunto para abordar la preocupación por el deterioro de la ruta 151 y la necesidad de infraestructura vial segura para el desarrollo de la región.

Se planteó la creación del Corredor Vaca Muerta Norte, como alternativa productiva, turística y logística, con obras claves como la pavimentación de rutas provinciales y mantenimiento de caminos.

1° Foro de intendentes Vaca Muerta Norte.





“Hace años vengo insistiendo con el tema de la ruta. Se había avanzado con Vialidad, pero quedó a medio hacer por la transición. Actualmente tenemos cortado el presupuesto para eso, pero de todas formas sigo en contacto con funcionarios nacionales. Cuatro veces salimos a bachear la ruta. Hay un tramo desde la estación de servicio que está roto, hay que repavimentar. No puedo esperar a quedarnos aislados, que no quiera pasar más el colectivo, ni que no quieran venir las delegaciones a participar deportivamente”, sentenció Salzotto.

Esto no tenía que sentirse como el reclamo de una sola persona. Pensé en una mesa interprovincial con representatividad, con referentes de distintos espacios políticos, en una regionalización y en una conectividad. Elaboramos un documento sobre la ruta 151, para trasladarla a las autoridades nacionales, viajar a Buenos Aires y empezar a generar habilitación de incumbencia entre el gobierno provincial y los intendentes en permitir conseguir inversores”. Daniela Salzotto, jefa comunal.

“Si el Estado nacional no se va a hacer cargo, que lo deje por escrito. Vamos viendo los inversores, pero después ellos pedirán una contra prestación que será un peaje. O buscar empresas que están operando, de alguna manera privatizar”.

Otro de los puntos a tener en cuenta fue el intercambio del corredor Vaca Muerta Norte y el Bioceánico. “Iniciamos un proceso de consultoría para relevar qué puede aportar Catriel o Peñas Blancas en 25 de Mayo en esta logística. Tenemos un Parque Industrial y necesitamos que se instalen empresas”, aclaró Salzotto.