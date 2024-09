Aniversario de Neuquén: Los alfajores artesanales neuquinos que llegaron a China

La capital neuquina tiene un espíritu pujante donde todos los días nacen emprendimientos, pero que atesora la tradición de proyectos iniciados en la cocina de una casa y que con el tiempo se convirtieron en una marca distintiva.

Bardas del Neuquén nació en 1985, de la mano de Mariel Russo y Orlando Benegas, con la invalorable colaboración también de Cacho y Pochi, los padres de Mariel. En la cocina de su hogar comenzaron a elaborar, en un horno doméstico, tortas, masas secas, bocados dulces y salados. Sin embargo, la especialidad eran los alfajores de maicena y chocolate.

Luego de mucho esfuerzo lograron adquirir un horno pastelero que les permitió aumentar su producción y llegar con sus primeras docenas al supermercado Topsy, en 1993. Para 2019, Mariel y Orlando dejaron que tomaran la posta su hija y su yerno, Belén Benegas y Hernán Siede.

Belén y Hernán son los sucesores de este manjar con toque artesanal.



Desde la década del noventa hasta la actualidad, Bardas del Neuquén logró consolidarse en comercios de grandes superficies y en casas de productos regionales. Sin embargo, el crecimiento no fue en desmedro de esa calidad y del gusto original que conquistó a los consumidores locales y a turistas.

“Nuestros alfajores siguen manteniendo esa consistencia casera, nos quedamos en esta línea para mantener la esencia original de los alfajores”, asegura Hernán. Además de los alfajores pioneros de la marca elaboran alfajores de chocolate con dulce de frambuesa, bañados en chocolate blanco, glaseados rellenos con dulce de leche y dulce de manzana.

“El nombre de la marca, gracias a Dios a mis suegros les vino ese nombre, se transformó en un sello que nos favorece un montón. No hay fábricas con tanta trayectoria, con un nombre tan marcado y presente como Bardas del Neuquén. La gente que viene de otro lado se quiere llevar los alfajores por la marca Neuquén”, explicó Siede.

Le aportamos ese pedacito nuestro que se llevan los turistas, de identidad, además de generar puestos de trabajo y el entusiasmo de querer seguir emprendiendo. Todos los años sumamos maquinaria y tratamos de mejorar”. Hernán Siede, emprendedor.

Los alfajores se transformaron en un souvenir de acá, tanto para los que vienen a conocer como para quienes quieren acercar los sabores de Neuquén a quienes están viviendo en el extranjero. “Hace poco me mandaron fotos de nuestros alfajores en China. Un amigo vive allá y la familia le llevó de regalo. Los neuquinos que andan por el mundo tienen un alfajor de Bardas del Neuquén, lo valoran, y eso es algo muy lindo para un emprendedor”.

La ciudad crece y la competencia también, pero los valores no se negocian. Hernán comenta que “nosotros no apuntamos a la masividad, tenemos un compromiso con los puntos de venta y preferimos cuidar a nuestros clientes. Nosotros asumimos hace cinco años y no sumamos clientes”.



¿Qué significa emprender en Neuquén capital? Para Siede es “estar parados y bien asentados, con la presencia en la Patagonia y el país que tiene Neuquén, es fundamental”. Como en toda empresa familiar, todos hacen todo: desde la parte contable, hasta la producción y el reparto. Actualmente, la fábrica emplea a 7 personas.

Hernán está convencido de que “si quisiéramos y pudiéramos elaborar más podríamos vender todo en Neuquén capital, por el crecimiento y la economía que es distinta a otros puntos del país. Pero la gente valora lo artesanal por encima del precio, y eso es una responsabilidad”.

