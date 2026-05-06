La empresa IANSA abandona la remolacha para fabricar azúcar en Chile y reconfigura el mercado

La decisión de la empresa IANSA (Industria Azucarera Nacional S.A.) de no contratar remolacha para la temporada 2026-2027 marca un quiebre concreto en la agroindustria chilena. La empresa es la principal compradora y articuladora del cultivo y dejará de sostener el sistema de producción bajo contrato y pasará a abastecerse con azúcar importada.

El trasfondo de la decisión que tomó IANSA es de carácter económico: producir en Chile dejó de ser competitivo. El aumento de costos (insumos, energía, logística), sumado a precios internacionales más bajos y a la menor escala productiva, terminó por erosionar la rentabilidad del negocio. A esto se agrega la escasez hídrica, que vuelve más riesgoso un cultivo intensivo en agua.

El efecto inmediato es la paralización del cultivo en zonas productoras claves como Ñuble. Sin contratos de compra, la remolacha pierde viabilidad y los productores quedan sin una de sus principales fuentes de ingreso y financiamiento, y casi sin capacidad de reacción por la inmediatez de la medida.

En términos de mercado, el cambio implica mayor dependencia externa: hasta ahora, cerca del 30% del azúcar consumido en Chile era de origen nacional. Con la salida de IANSA, ese porcentaje tenderá a desaparecer.

La región de Ñuble será la más afectada por la medida que tomó la empresa IANSA.



El impacto también es territorial y productivo: se afectan cientos de agricultores, empleo rural y toda una cadena de servicios vinculada al cultivo y su procesamiento.

En síntesis, lo ocurrido no es solo una decisión empresarial: es un ajuste estructural. El mercado dejó fuera de competencia a la producción local de remolacha y obliga a una reconversión forzada del sector agrícola.

Consecuencias en el sector agrícola



La decisión de IANSA tendrá impacto inmediato y de carácter estructural, entre los que se cuentan:

• Productores sin contratos: el modelo de remolacha depende de acuerdos previos con la industria; sin ellos, el cultivo pierde viabilidad.

• Menor acceso a financiamiento: los contratos funcionaban como respaldo crediticio para los agricultores.

• Reconversión forzada: los productores deberán migrar hacia otras alternativas productivas.

• Impacto regional: Ñuble concentra más del 50% de la superficie cultivada, por lo que el efecto territorial es significativo.

Además, la cadena asociada conformada por transporte, servicios y empleo rural también se verá afectada.

Una señal del mercado



Más allá del caso puntual, lo ocurrido con IANSA refleja una tendencia más amplia: la presión de los mercados globales, combinada con costos locales crecientes y restricciones ambientales, puede redefinir por completo actividades productivas históricas.

La remolacha en Chile, durante décadas sinónimo de desarrollo agrícola e industrial, queda hoy en una situación crítica, con un futuro que dependerá tanto de decisiones empresariales como de eventuales políticas públicas.

¿Ya visitaste nuestro mapa interactivo? Hacé click AQUÍ para acceder al Atlas Productivo de la Patagonia. Todas las notas y videos de Río Negro Rural en un solo lugar.

Seguí AQUÍ el canal de WhatsApp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.