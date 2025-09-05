Aniversario de Roca 2025: un Smart TV o una moto, los premios que te podés ganar con solo ir al Canal Grande

El Paseo del Canal Grande será el centro de los festejos del aniversario de Roca.

Roca se prepara para un fin de semana cargado de festejos con la nueva edición del «Paseo Aniversario» en el Canal Grande, que contará con importantes sorteos. Algunos de lo premios serán «un televisor Smart TV y una moto«, adelantó el director de Cultura, Ricardo Lasala.

Escuchá a Ricardo Lasala en RIO NEGRO RADIO

En una entrevista con RÍO NEGRO RADIO, el funcionario se mostró contento por la propuesta que se desarrollará este sábado y domingo. Lasala remarcó que, además de los shows en los distintos escenarios, la oferta gastronómica y las actividades pensadas para niños, habrá importantes sorteos durante el evento.

«A mitad de la noche en el escenario central van a a haber sorteos: un televisor Smart TV y una moto«, informó. También, comentó que el domingo: «Se van a entregar subsidios a instituciones de nuestra ciudad y premios del concurso ‘Reciclá y ganá’, que son 20 bicicletas para niños y niñas».

A su vez, desde la organización detallaron que habrá staff repartiendo números «durante toda la tarde» del sábado y domingo a los vecinos que asistan. Los sorteos se realizarán en ambas jornadas.

«Lo importante es que al momento del sorteo esté presente el ganador/a para reclamar su premio con número en mano», indicaron y aclararon que los números no tendrán costo.

Roca se prepara para un aniversario con dos días de fiesta

El festejo se desarrollará entre las calles Maipú y San Juan. Allí se instalarán tres escenarios con propuestas para distintos públicos: el “Escenario de las Infancias” en Gadano y Misiones, el “Escenario Rock” en Gelonch y San Juan y el “Escenario Central” en Neuquén y Gelonch.

Además, el cronograma incluye juegos inflables y metegol gratuitos, actividades deportivas, sorteos, y la presencia de más de 150 artesanos, emprendedores y productores. También se sumará la Feria Maipú, que estará abierta durante las dos jornadas.

Entre los eventos destacados figuran el desfile náutico previsto para el sábado a las 17:30 en el Canal Grande y el acto de reconocimiento a vecinos e instituciones que se realizará el domingo a las 18 en el escenario de Gelonch y San Juan. En ese mismo espacio actuará el Coro Municipal de Voces Iguales.

Habrá colectivos gratuitos para el aniversario de Roca

Para garantizar la participación de todos los barrios, la municipalidad dispuso un servicio de colectivos gratuito durante el fin de semana. El sábado desde las 16 los recorridos cubrirán Barrio Nuevo, Gómez-Alta Barda, IPPV y Malvinas cada media hora, mientras que Stefenelli, Mosconi y Aeroclub tendrán frecuencia de una hora.

El domingo el esquema será similar, con refuerzos desde distintos sectores y salidas programadas al finalizar cada jornada desde avenida Roca, entre Gelonch y San Luis. También habrá servicio normal hacia Chacramonte y Paso Córdoba.

Festejos en el Canal Grande de Roca: cambios de circulación y pedido de precaución

El municipio informó que desde el viernes 5 a las 9:30 se modificarán los sentidos de circulación en las calles cercanas al Paseo. Gelonch será mano única este-oeste, desde Maipú hacia San Juan, mientras que Gadano será oeste-este, desde San Juan hasta Maipú.

Finalmente, se solicitó a los vecinos y visitantes “respetar los vallados correspondientes” y transitar con extrema precaución por la zona.