Piti Fernández, Devra y la cartelera de teatro: los espectáculos para este fin de semana en Neuquén y Roca

El espectáculo del finde I

Piti Fernández, en Neuquén,

en plan solista

Piti Fernández regresa a Neuquén para ofrecer un repaso por su carrera solista de tres discos, Conmigo Mismo, PNL y Tuertos Vivos. El líder de Las Pastillas del Abuelo se presentará este sábado, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40) Entradas en protickets.com.ar.

El espectáculo del finde II

Devra presenta en Neuquén su disco Colección 20 años: Canciones del Mundo.

Después de 20 años de trayectoria, la cantautora, profesora de música y maestra de canto, DEVRA, celebra su camino artístico con el lanzamiento y la presentación en vivo de Colección 20 años: Canciones del mundo, su primer material discográfico como solista.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar de un verdadero viaje musical interpretado en 7 idiomas, que recorre 10 géneros: tango, folklore, bossa nova, rock, blues jazz, música italiana, francesa, flamenco, árabe.

Devra estará acompañada por Ariel Oyola en guitarra, Charly Salas en batería y percusión, Juane Mega en bajo, Santi Chávez en piano y Andrés Durán en bandoneón.

Este domingo, a las 20, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén)

Entrada general $30.000 / Estudiantes y jubilados $25.000 / por transferencia al alias devra.cantante (enviar comprobante al 2994162010 o al link que está en la descripción).

Cine & Agro: una propuesta para acercar el campo y la ciudad

El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Río Negro (CPIA RN) junto al Cineclub TYÖ, presenta Cine & Agro, el ciclo cultural que busca acercar las temáticas del sector agropecuario a la comunidad a través del cine y el diálogo.

La propuesta invita a disfrutar de películas y documentales vinculados con el mundo rural, el ambiente y la producción de alimentos, generando un espacio de encuentro, reflexión e intercambio entre distintas miradas, al finalizar cada función.

La iniciativa forma parte del compromiso del CPIA de fortalecer su vínculo con la comunidad y acercar el trabajo, los desafíos y las problemáticas del sector agropecuario desde un formato cultural y un lenguaje accesible.

La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa, y la invitación está abierta a todas las personas interesadas, sin necesidad de conocimientos previos.

Este viernes, a las 21, en Belgrano 1977 (Roca) se proyectará el documental “Construcción de una ciudad” (2007), documental de Néstor Frenkel.

Para participar, es necesario completar la inscripción previa en https://forms.gle/8m71gaBFZCAAQGpXA

Neuquén

“Gaucho a la témpera”

Música y títeres

Mameluco Títeres presenta un espectáculo imperdible de música y títeres para toda la familia.

Domingos 16, 23 y 30 de agosto, a las 16, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234)

Un payador acompañado por su guitarra, dibujará el paisaje y la querencia donde vive Moreira, protagonista gaucho. Conforme se desarrolle la obra, este pintoresco personaje tendrá que descubrir quién es el responsable de que todo aquello que habita en su rancho desaparezca poco a poco. “¿Será cosa de Mandinga?” ¿o será Florencio, un pintor en busca de la inspiración para su próxima obra? “Gaucho a la témpera” está inspirada en los personajes del artista costumbrista Florencio Molina Campos.

Titiritero: Martín Andreoni

Músico: Ezequiel Boronat

“Un simio rojo”

Teatro

Comedia folklórica de Maria Rosa Pfeiffer y Javier Santanera. Actúan: Dardo Sánchez, Gustavo Azar y Javier Santanera. Dirección musical: Dardo Sánchez.

Dirección: Gustavo Azar.

No hay dos sin tres… Después de 20 años de Un simio oscuro y 10 años de El simio ¡claro! llega para completar la trilogía El simio rojo.

Abelino, Rauli y el Caña vuelven a brindar y a soñar. Los tres integrantes del grupo folklórico Los del Ceibal en una nueva comedia folklórica al vino tinto. Esta vez los planetas parecen alinearse y llegar a Cosquín está a un paso. ¿Y después de Cosquín quién los para?

Este sábado, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234).

Valor entradas: $25.000.-

Reservas 299 5022828 / 299 4089045 / 299 5117232

Habrá buffet.



“Arrabalera”

Teatro

“Arrabalera” es un unipersonal de humor y tango que invita al público a transitar por situaciones tan desopilantes como cotidianas. A través de una mirada aguda, risueña y profundamente humana, la obra desmenuza los mandatos, los enredos del día a día y la identidad suburbana, logrando una complicidad inmediata con el espectador mediante la risa y la emoción.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén)

Entradas: anticipadas $30.000, en puerta: $35000. Alias: teatronqn.mp Enviar comprobante 2995713050

Funciones Agosto:

Domingo 30, a las 20 hs.

Viernes 28, a las 21hs.

Autor: Mónica Cabrera

Dirección: Silvana Feliziani

Actúa: Mariana Corral

«Conferencia sobre la lluvia”

Teatro

¿Qué ocurre cuando un hombre intenta dar una conferencia sobre la lluvia… y termina desnudando su propia vida?

Juan Villoro nos invita a un encuentro tan divertido como conmovedor. Un bibliotecario, apasionado por los libros y las palabras, intenta sostener una conferencia mientras la memoria, el amor, el humor y los imprevistos lo desbordan.

Una obra inteligente, sensible y llena de poesía que nos recuerda que, como la lluvia, hay historias que llegan para empaparnos el alma.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: 0299 15-453-0771

Actúa: Pablo Cosa

Dirección: Pablo Todero

«Granujas”

Teatro

Este viernes, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 299 401 9051 o en www.teatrohistrion.com

A algunos el mundo los echa, otros se echan solos. Cuando cuatro desconocidos comparten la misma espera, tarde o temprano el tiempo los hace hablar. Granujas es una comedia sobre los caídos y los tirados. Te vas a reír, te vas a reconocer. No estamos tan lejos.

«Siniestra”

Teatro

¿Y si pudieras volver atrás? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo todo?

Dos historias. Dos realidades. Un mismo misterio.

En Siniestra, lo cotidiano empieza a resquebrajarse y aquello que parecía conocido se vuelve extraño. El tiempo, la identidad, el amor y la realidad se mezclan en un juego de espejos donde nada es exactamente lo que parece.

Dramaturgia: Javier Daulte.

irección: Pablo Todero

Actúan: Ariel Azcurra, Irma Tomasczik, Carolina Sancho y Pablo Di Lorenzo.

Estreno este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771 –

“Terrario”

Teatro

¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas +54 9 298 4535007.

En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.

Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra

Diseño sonoro: Federico Molina

Escenografía: Fernando Ávila



“La casa de Bernarda Alba”

Teatro

A 90 años de su publicación, La Casa de Bernarda Alba sigue conmoviendo al público.

Una madre, cinco hijas y un hogar donde el silencio, el poder y los mandatos familiares desatan una tragedia inolvidable.

La obra maestra de Federico García Lorca continúa planteando preguntas que siguen vigentes:

¿Qué es la libertad? ¿Hasta dónde pesa la tradición? ¿Qué sucede cuando el deseo lucha contra las normas?

Con dirección de Leandro Stepanchuc Crljenko (Leandro Stepanchuc) y Chacho Prunetti (Chacho Prunetti Doblas), y un destacado elenco de actrices neuquinas, esta puesta rinde homenaje a uno de los grandes clásicos del teatro universal.

Actúan Romina Ansaldi, Cristina Mancilla, Nora Nozzi Di Massa, Carola Reyes, Rocío Serendi, Sofía Konrad, Yamila Woresky, Paulina Yumbel y Erika Pérez.

Sábados de agosto y septiembre, a las 20:30, en sala TENEAS (Leguizamón 1701, Neuquén.

Entradas anticipadas: $40.000

En puerta: $45.000

Reservas: 299 4155215.

“La furia del silencio”

Danza teatro

Una obra de Mariana Sirote, creada originalmente para la histórica compañía Locas Margaritas. Estrenada en el año 2000, La Furia del Silencio fue una obra fundamental de la danza contemporánea neuquina. 26 años después, vuelve a escena con un nuevo elenco, tendiendo un puente entre aquel momento y el presente para abrir nuevas lecturas sobre una obra que sigue interrogándonos.

Un viaje en colectivo donde los pensamientos, fantasías y temores de tres pasajeros se cruzan con la mirada de un ángel compasivo. Una obra atravesada por la furia, el silencio, la soledad y el amor.

La puesta combina danza, teatro, una escenografía hiperrealista de un colectivo y una composición sonora que construye una atmósfera cinematográfica.

La obra original fue seleccionada para el Festival Internacional de Danza de Lima, Perú, y para representar a Neuquén en la Fiesta Nacional del Teatro de Salta, además de recibir premios provinciales por su puesta coreográfica y lumínica.

Este sábado, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 809, Neuquén)

Anticipadas: $25.000

En puerta: $30.000

Reservas: 299 512 7497

Coreografía y dirección: Mariana Sirote

Asistencia de dirección y operación técnica: Verónica Martínez Durán

Intérpretes: Lara Arce, Serena Estanga, Fernando Zuber y Clara Bravo.

Orquesta Sinfónica

del Neuquén



Este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235, Neuquén)

El programa

C. Saint-Saëns – Phaéton, Op. 39

E. Grieg – Peer Gynt, suite n°1, Op. 46

P. Tchaikovsky – Sinfonía n°4 en fa menor, Op. 36

Entrada General: $25.000

Jubilados: $20.000

Venta exclusiva en boletería, de lunes a viernes, de 8:30 a 21.

Transmite RTN por YouTube @rtn_neuquen

Organiza: Fundación BPN.

Acompañan: Gobierno de la Provincia del Neuquén y BPN.

Roca

Roca

Casa de la Cultura

Viernes

21hs Esquejes, noche de cuerdas y poesías

Un encuentro intimo con la música acústica, el folklore y poemas de autoras con la participación de las poetas Graciela Simonit, Valentina Natalini, Mariana Rizuto, con el acompañamiento de Jennifer Mario en piano y Salomé Guevara en guitarra. Además de una presentación especial de guitarra clásica de la mano del Colo Parra a dúo con Salome. | Entradas en boletería y ticketera https://survivo.com.ar/evento/invierno-lirico/

Sábado

17hs Rondas – Musical interactivo para infancias. Un espectáculo lúdico musical para disfrutar sin límite de edad. Canciones, narraciones, luces y movimiento se encuentran en una experiencia sensible y divertida que invita a compartir, escuchar, cantar y ser parte de un espacio común. | Entradas en boletería y ticketera survivo.com.ar

21:30hs Membrillo & Flaco V – Rock nacional e indie

Membrillo y FLACO V se encuentran en una noche de música en vivo en inglés y en español. Indie rock, canciones propias y distintas influencias se unen en dos propuestas de la escena regional. | Entradas a través de las bandas