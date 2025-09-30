Aniversario Pomona: “Queremos que el pueblo crezca acompañado de su gente”

Pomona celebra su 92° aniversario. Esta localidad rionegrina se encuentra al sur de la Isla Grande de Choele Choel dentro del Valle Medio, en el km 265 sobre la ruta nacional 250. Su intendente, Miguel Jara, hizo un resumen de lo que ha sido el último año que calificó como “pesado” por la situación económica que atraviesa la localidad.

“Muchos cambios hemos sufrido desde el año pasado. La situación económica es otra y creo que no somos el único pueblo que lo padece. La gente demanda trabajo, tenemos pedidos de mercadería, medicamentos, traslado de gente al Valle por enfermedad y muchas veces no logramos cumplir con todo”, afirmó Jara.



De todas formas, a pesar de las necesidades que los vecinos tienen, desde el municipio han activado pequeñas obras que en algunos casos han podido cubrir con fondos propios. “Desde el gobierno provincial nos están dándo una mano enorme. Y en cuanto a obras estamos trabajando en la construcción de un gimnasio municipal. En esta primera etapa lo haremos con dinero del bono petroleo”, comentó el intendente.

Este moderno espacio estará adecuado para la práctica de actividades deportivas, recreativas y comunitarias, ampliando la infraestructura pública disponible para toda la población. “Contará con máquinas, para que los vecinos puedan hacer sus prácticas acá y no se trasladen a otros lugares”, expresó el jefe comunal.



“Además hemos comenzado la construcción de 850 metros de vereda, a la vera de la ruta 250, como un paseo para que los vecinos lo disfruten. Provincia nos ayudó con 56 millones de pesos, nosotros tenemos la mano de obra y pusimos algo de material. Esta zona va con cordón cuneta también. Los mismos que van a dividir los parques para que la gente no se meta con vehículos. Vamos a plantar rosas, que ya compramos, unas 650 plantas para embellecer aun más la entrada al pueblo”, comentó.

Los trabajos en la curva de Pomona, donde está la Caminera, tendrá riego por aspersión, que ya está instalado y tuvo un gasto de 170 millones de pesos que se pagaron con fondos municipales. “El alumbrado público también quedó instalado. Son 100 columnas, hay bancos para sentarse entre paseo y paseo. Son 4,5 hectáreas de riego”, aclaró el intendente.

Miguel Jara, intendente local.



“Compramos una quinta de 5 hectáreas, salió 80 millones de pesos. Tenía álamos que quitamos con un costo de 3 millones de pesos. Se limpió el olivillo que había, despejamos ese espacio para hacer viviendas. No es para loteo social, todavía no definimos”.

“Hasta esa zona tenemos que llevar los servicios y esperamos que Provincia nos ayude con la luz y el agua para unos 20 o 25 terrenos. El área da para unos 120 lotes. Primero pensamos en pasar del otro lado de la Caminera, porque hay 6 hectáreas que fueron compradas por la ex intendente María Maldonado y no tenían destino aún”.



“Nos detuvo el tema de la ruta, sobre todo por los chicos que vuelven de la escuela y tienen que cruzar. Estamos pensando en otro destino para estas tierras, quizás para que alguna empresa o corralón se instale allí”, agregó el jefe comunal.

El festejo se traslada al 4 de octubre

En cuanto a los festejos programados, los mismos arrancaron con el rally del Valle Medio el fin de semana del 20 de septiembre con lluvia y todo. Fueron 52 autos los que participaron. Y para que los vecinos puedan asistir, la fiesta se realizará el 4 de octubre con acto protocolar y grupos de la zona para disfrutar de música y baile en el polideportivo.