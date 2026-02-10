La Anmat prohibió la venta de productos por considerar daños a la salud: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)comunicó este martes mediante su publicación en el Boletín Oficial la prohibición de diversos productos de limpieza hogareña. El organismo detectó que los artículos carecían de los registros sanitarios obligatorios, por lo que se desconoce su composición real.

Las disposiciones 341, 360 y 361, publicadas este martes, prohíben la comercialización de tres grupos de productos: una marca de lavandina, una línea de limpieza vehicular y una serie de cosméticos capilares. Todos los detalles fueron remarcados en las disposiciones que prohíben el uso, comercialización, distribución y venta de los productos mencionados en todo el territorio nacional.

Durante la disposición, se detalla que las actuaciones se originaron por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Las medidas forman parte de las tareas de control y fiscalización que lleva adelante la Anmat para verificar que los productos disponibles en el mercado nacional cumplan con las normas sanitarias.

Productos de limpieza retirados por Anmat: las causas

En la Disposición 341/2026, se estableció la prohibición del uso y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto identificado como Agua Lavandina Común. Val chemical. Este producto no contaba con la inscripción sanitaria correspondiente ante la Anmat.

La normativa detalla que, pese a que la empresa responsable posee habilitación para el rubro domisanitario, el producto cuestionado no estaba registrado ante la Anmat. La firma sancionada es Compañía de Poliproductos Baigó S.A., cuyos responsables admitieron la falta de inscripción, pero no lo comercializaron oficialmente, y reconocieron la falta de aprobación de la autoridad sanitaria.

Disposición 341/2026

A su vez, mediante la Disposición 360/2026 la Anmat también ordenó la suspensión de la comercialización de productos domisanitarios para limpieza y acabado de superficies de automóviles y motocicletas de varias marcas, hasta tanto se encuentren debidamente registradas ante la autoridad sanitaria.

Entre las marcas afectadas por esta medida figuran:

Restorer

Bully Industry

Fenix, Impactto

Marchand Car Care

Solimo Detailing Products

Sedanil

En el caso de la marca Fenix, la ANMAT aclaró que se exceptúa de la prohibición a la ‘silicona aromatizada’, que sí cuenta con registro vigente.

Shampoos y elementos de higiene personal prohibidos

Sumando a los otros productos mencionados, Anmat emitió otra disposición, la Disposición 361/2026 para prohibir la venta de todos los productos de la marca “LG La Gefa Cosmética VIP” en todas sus presentaciones. Tanto en presentaciones como serums, shampoos y tratamientos capilares, los cuales carecían de datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

El organismo sanitario fundamentó las medidas en que la falta de inscripción y de información clara sobre el establecimiento responsable impide conocer la eficacia, seguridad y formulación de los productos. Al no estar registrados, la ANMAT no puede garantizar su seguridad ni eficacia, por lo que ordenó retirar todos los lotes del mercado e iniciar los sumarios correspondientes

En todos los casos, la ANMAT señaló que estas acciones no solo implican la prohibición de comercialización y uso, sino también la iniciación de sumarios sanitarios a las firmas involucradas, cuando corresponde, para determinar responsabilidades administrativas.