Apagón en España: Gustavo es de Río Negro, está radicado en Barcelona y así vivió el corte de luz

Gustavo Ortiz, oriundo de Allen, trabajaba en una compañía de seguros en Barcelona cuando la luz se cortó. Estaba hablando por teléfono y, de pronto, la llamada quedó en silencio. “Nos llamó la atención porque es como que se desconectó todo. No había señal de nada”, contó a diario RÍO NEGRO.

Un apagón masivo dejó sin luz a España durante varias horas, afectando también regiones de Portugal y Francia . El incidente se produjo a las 12.30 de ayer (7.30 de la Argentina), por una falla cuyo origen aún se desconoce.

Como el servicio eléctrico no se restablecía, Gustavo decidió, junto a sus compañeros, salir a la vereda. “Todo el mundo estaba en la misma sin entender qué pasaba. Había una total incertidumbre porque ya de por sí no es común que la luz se corte en España, como estamos acostumbrados a que suceda en Argentina, y menos aún tantas horas”, señaló.

De pronto, consiguieron una radio y escucharon que el corte era general en todo el país y que incluso había alcanzado a Francia y Portugal -ya que España es distribuidora-. “Venía para largo así que desde mi empresa nos mandaron a casa. Era un caos. El tramo que suele durar 20 minutos en auto lo hicimos en una hora. No había semáforos, había amontonamiento de gente en todos lados”, describió.

En la radio, sugerían transitar con precaución por el alto riesgo de accidentes. De hecho, comentó, pasaron unas cuatro ambulancias a toda velocidad en el camino.

“Sumado al tema tránsito, acá normalmente no se usa dinero en efectivo. Se paga con tarjeta o con el celular. De modo que si la gente quería comprar una botella de agua no tenía forma de pagar. No había subtes, ni trenes. Solo colectivos y venían plagados. Todo era un problema”, relató al tiempo que insistió en “la dependencia con la energía”.

“Todo funciona con energía y más en Europa -acotó-. Acá el 70% no tiene gas. De modo que no podes ni cocinarte”.

¿Qué generó el corte? Gustavo confió que “lo más posible es que no se conozca la realidad. El gobierno ya salió a decir que ni siquiera ellos tienen un diagnóstico certero. Hipótesis hay muchas. La certeza es que, durante cinco segundos, España quedó desconectada de todo, lo que lleva a pensar en un ataque cibernético”.

Mencionó que aún hoy, a varias horas del corte, hay servicios que no funcionan. “Hay llamadas que entran y muchas otras que no. No hay servicio de trenes. La sensación es de total incertidumbre: ¿qué pasó?”, afirmó y subrayó que “Europa es un continente en guerra. Hay amenazas por parte de Rusia. Por eso, lo primero que se pensó fue en un ataque de Rusia. Desde el gobierno dijeron que no descartan nada y que están averiguando”.

Recordó que un mes atrás, la Unión Europea emitió un comunicado sugiriendo tomar previsiones “ante cualquier tipo de ataque que podría durar 72 horas” y recomendó “armar un kit de emergencias con medicamentos, baterías, radio”. “Y ahora pasó esto. Es, al menos, llamativo”, reconoció este hombre que se radicó en España tres años atrás.

“Vi mejores oportunidades de trabajo y de calidad de vida que en Argentina. Había estado de vacaciones en España en 2019 y me di cuenta que se vive distinto. Hay cuestiones que, a cierta edad, se ponen en la balanza: hay estabilidad y no hay inseguridad ni inflación”, resaltó.