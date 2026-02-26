Artemis II: se posterga la misión de la NASA a la Luna y el satélite argentino Atenea deberá esperar

La NASA confirmó un cambio de planes para la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado que orbitará la Luna en más de medio siglo. Debido a inconvenientes técnicos, el lanzamiento fue reprogramado y cuenta con una ventana de oportunidad recién para abril de 2026.

Esta modificación impacta en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), ya que el microsatélite argentino Atenea forma parte de la carga de este vuelo. El dispositivo ya se encuentra en Estados Unidos, pero deberá esperar a que se resuelvan los fallos en el sistema de propulsión del cohete.

Los motivos del retraso del Artemis II

El retraso responde a una anomalía detectada en el Centro Espacial Kennedy. El pasado 21 de febrero se registró una interrupción en el flujo de helio hacia la etapa de propulsión del cohete SLS. Los ingenieros cancelaron las ventanas de febrero y marzo para realizar un análisis exhaustivo.

Las nuevas fechas tentativas se sitúan entre el 1 y el 6 de abril de 2026, o el 30 de ese mismo mes.

Atenea: tecnología nacional lista

El microsatélite Atenea es un CubeSat clase 12U diseñado y fabricado íntegramente en Argentina. Fue coordinado por la Conae con aportes de la UNLP, UNSAM, UBA, IAR, CNEA y Veng S.A. Su integración y ensayos se realizaron en Córdoba, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera.

El satélite fue enviado a territorio norteamericano en septiembre pasado y ya está acoplado al sistema de despliegue.

La participación de Atenea busca alcanzar hitos científicos y tecnológicos: