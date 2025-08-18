Expo vocacional 2025: la feria educativa inicia su gira por Neuquén, ¿cuándo y qué ciudades visitará?

La provincia de Neuquén se prepara para una nueva expo vocacional, la feria educativa más esperada del año. Durante varios días los estudiantes podrán aprovechar y conocer las distintas ofertas académicas para continuar con su educación. Diario RÍO NEGRO te cuenta todos los detalles de cuándo comenzará y qué ciudades visitará.

El Gobierno de Neuquén lanzó la convocatoria para participar de una nueva edición de la Expo vocacional. Bajo el lema de «tu vocación importa», la feria tendrá comienzo la última semana de agosto y llegará a tres ciudades.

«Desde el Gobierno provincial es una prioridad acompañar a las juventudes en sus trayectorias», expresaron en el mismo comunicado donde brindaron detalles del cronograma.

Cuándo comienza la expo vocacional 2025: qué ciudades de Neuquén visitará

Desde Provincia informaron que este año la feria tendrá nuevas fechas y «mayor alcance en las diferentes localidades el interior neuquino».

De esta manera informaron que la gira provincial será de esta manera:

26 y 27 de agosto en Zapala: se ubicará en el parque de la Estación.

9 y 10 de septiembre en Chos Malal: se hará en el gimnasio municipal.

1, 2 y 3 de octubre en Neuquén capital: como es usual, se hará en el Espacio Duam.

En todos los casos se realizarán de 9 a 18 horas. Además recordaron que la actividad será con entrada libre y gratuita.