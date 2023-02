Así la recuerdan a «Cuchy» la joven motociclista que murió en Neuquén

El lunes por la tarde el oeste capitalino fue protagonista de otro accidente fatal, en el que una joven de 23 años perdió la vida tras chocar en su moto contra un camión en las calles Moritán y Lago Cardiel. El velatorio comenzó ayer a las 20 y se extenderá hasta esta mañana a las 10, en calle Godoy 522.

En redes sociales sus familiares conmocionados ante la pérdida de la joven, la despidieron con emotivos mensajes. Se trata de Luciana Lorena Herrera, conocida como “Cuchy”. Las personas que publicaron sobre ella la recuerdan como una chica alegre y cariñosa, que siempre llevaba una gran sonrisa.

Su hermana compartió en su cuenta unos emotivos vídeos de lo que hacían juntas y se despidió con un mensaje conmovedor luego de cambiar su foto de perfil por una en la que están las dos abrazadas. “Hermana deseo que me abraces así de fuerte y me digas que es mentira, no puedo creer y no caigo aun que ya no estas mi compañera y amiga de la vida, tanto que vivimos juntas y todo los que nos faltó.”

Varios familiares compartieron vídeos y fotos con la joven, despidiéndose de ella y acompañando a la familia en este momento. También extendieron la invitación a aquellas personas que deseen acercarse al velatorio, que comenzó ayer a las 20 y será hasta hoy a las 10 de la mañana, en la sala velatoria de Calf en calle Godoy 522.

Los mensajes no sólo son de sus allegados, si no que muchas personas que se enteraron del fatal accidente también le hicieron llegar sus mensajes de condolencias a la familia.

«Cuchy» el lunes a las 18 se dirigía en su moto por calle Moritán, en sentido sur, cuando colisionó con un camión que circulaba en sentido este a oeste, en una intersección que no cuenta con semáforos. La joven perdió la vida al instante, producto del impacto.