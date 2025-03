Así sigue el sueño para la jugadora de Neuquén que canceló sus “15” por jugar en la Copa Federal

“Para nosotros es un orgullo, poder generar esa pertenencia, Confluencia es una gran familia”, dijo el presidente del club, Ariel Koon, para hablar de esta jugadora neuquina que canceló su fiesta de 15 años para viajar a Buenos Aires y enfrentar a San Lorenzo por la Copa Federal.

Ruth, todo por el fútbol | Madura y con objetivos claros

Parece una locura, con los 120 invitados que la esperaban, pero ella reafirmó que su sueño era ser “jugadora profesional”, así que no iba a dejar pasar esta oportunidad. Cuando su entrenador le dijo que estaba convocada, no lo dudó y se fue. Koon, conocedor de la trayectoria que la joven viene haciendo, lo confirmó: “es una chica que tiene mucha madurez para su edad y por eso cuenta con objetivos claros. Desde nuestro lugar siempre intentamos ayudar a los jugadores y jugadoras a cumplir sus sueños en el fútbol”, sostuvo. El caso de Ruth es de los aspiran a lo grande.

La Copa Federal es el torneo equivalente a la Copa Argentina del fútbol masculino y allí el Deportivo Confluencia, fundado en 2013 por Koon justamente, dijo presente en la primera ronda. Un contundente 7 a 0 contra el “Ciclón” no los dejó avanzar, pero a Ruth nadie le quita la satisfacción de su sueño hecho realidad, concentrado en unos minutos del segundo tiempo, en su rol de mediocampista. Fue el partido más importante de su vida hasta el momento, el primero ante un equipo de la primera división y en un torneo grande de AFA.

Ruth, todo por el fútbol | En busca de la revancha

A su regreso no hubo gran fiesta, si no que el festejo fue como los años anteriores, entre los más cercanos, ya que los fondos que tenía previsto usar, pasaron a otros aspectos de su lista de prioridades y ahora piensa en ahorrar. Eso sí, no se quedó con las manos vacías: sus rivales de San Lorenzo la acompañaron junto a sus compañeras a cantar el “Feliz Cumpleaños” y le regalaron una camiseta de Juana Fonseca, una de las figuras del equipo. “Es un recuerdo que no voy a olvidar nunca”, destacó la neuquina.

De aquí en más, a Ruth la esperan junto al plantel del Deportivo Confluencia, la Liga de Fútbol de Neuquén y el Torneo Regional Amateur Femenino 2025, que reúne a los mejores de las ligas patagonicas, confirmó Koon. “Ese torneo permite clasificar nuevamente para la Copa Federal de este año”, anticipó el dirigente, así que en una de esas, la vocación de Ruth pueda volver a verse entre las mejores del país, en la gran capital.