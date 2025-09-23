Así son las casas que se construyen en 12 horas y cuestan menos de $500.000 el metro cuadrado

Las casas prefabricadas que cuestan menos de $500.000 por metro cuadrado. (Imagen ilustrativa hecha con IA - Gemini)

La demanda por las casas prefabricadas crece en Argentina, y con ella, nuevas propuestas que combinan rapidez y diseño. Entre las más populares, las cabañas de tronco y las casas contenedor se imponen en el mercado por su practicidad y porque se entregan «llave en mano», listas para habitar.

Estas casas están pensadas para ser funcionales desde el primer momento. Se pueden instalar en cualquier terreno en tan solo medio día y sirven como vivienda principal, oficina, consultorio o incluso para alquiler turístico.

El precio según el tamaño por menos de $500.000 el metro cuadrado

Según se pudo conocer, los valores para estas casas prefabricadas son los siguientes:

Cabaña tronco 16 m²: $7.300.000 contado llave en mano. Esto equivale a $456.250 el m2.

$7.300.000 contado llave en mano. Esto equivale a $456.250 el m2. Cabaña medio tronco 22 m²: $9.400.000 contado llave en mano, baño completo y bajo mesada. Opción sin revestir.

$9.400.000 contado llave en mano, baño completo y bajo mesada. Opción sin revestir. Casa contenedor 16 m²: $9.200.000. Incluye instalación eléctrica, aberturas, lavatorio e inodoro. No incluye instalación de caños de gas.

Entre los elementos destacados que incluyen se encuentran la cocina con muebles sobre y bajo mesada, baño completo (con inodoro, lavatorio y receptáculo de ducha) e instalaciones eléctricas reglamentarias, más luces LED.

Con diseños modernos y funcionales, estas viviendas compactas ofrecen una alternativa práctica, rápida y cómoda, ideal para quienes buscan eficiencia sin sacrificar confort.