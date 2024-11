Aumentan las gestorías para tramitar la ciudadanía italiana: cómo orientan las búsquedas

La demanda de gestores que tramitan ciudadanías italianas aumentó un 130% durante el último año. El interés en obtener el pasaporte europeo siempre está presente y más en épocas de crisis económica y social cuando mucha gente evalúa la posibilidad de irse del país o una alternativa para sus hijos o nietos.

Ante la demanda, se pusieron en marcha muchas gestorías que se encargan de preparar las carpetas que los interesados deben presentar ante el Consulado de Italia. Pero además, capacitan y brindan herramientas a modo de salida laboral.

Nicolás Tello, gestor especializado en ciudadanías extranjeras y profesor de la academia M&E Courses, consideró que «el trámite para solicitar la ciudadanía no es imposible, pero como todo trámite burocrático, tiene impedimentos«. «Con capacitación y conocimiento se flexibiliza todo mucho más que cuando uno no tiene conocimiento. La mayor dificultad está en que mucha gente no sabe buscar un acta de nacimiento. El resto es sencillo, con conocimiento», señaló.

Reconoció que la demanda de solicitudes aumentó exponencialmente en el transcurso del último año: «Hay muchas ganas por parte de la gente para tramitarla e irse a vivir afuera o para que sus hijos obtengan el pasaporte italiano y a futuro, puedan despegar«.

Desde estas academias, capacitan gestores en la ciudadanía italiana: «Formamos a profesionales para que puedan tramitar la ciudadanía. Durante la capacitación, nos enfocamos en el procedimiento desde cero: cómo tramitar la ciudadanía desde el inicio hasta el fin«.

Las sedes de los consulados de España e Italia están ubicadas en la ciudad de Buenos Aires y en Bahía Blanca. El trámite es personal y presencial y los interesados deben presentar las carpetas correspondientes con la documentación. «En el curso enseñamos las herramientas de búsqueda, los datos que hay que poner y los secretos de las plataformas que muy poco saben», dijo.

Tello suma varios años como gestor en ciudadanías y admitió que «veía que mucha gente no entiende cómo encarar el trámite y no encuentra a nadie que le de una mano». «Por eso -aclaró-, la academia surgió dos años atrás con la idea de enseñar cómo tramitarla y, a la vez, que puedan brindar el servicio a otras personas que no tengan tiempo suficiente. Recibimos a muchos abogados en la capacitación«.

Recalcó que a raíz de una evaluación del mercado, en el curso se enseñan también los honorarios del servicio. «Tenés la persona que solo quiere aprender para hacer la ciudadanía y aquel que quiere trabajar: 1000 euros cuesta acceder a la carpeta completa; la capacitación en la que brindamos herramientas, 147 mil pesos«, advirtió.

Tello destacó que tramitan ciudadanías italianas y españolas aunque se centran en la primera: «La italiana no tiene límite generacional hasta el momento. La puede hacer cualquiera. La ley de Nietos española, en cambio, tiene un límite generacional. Está enfocada en ciertas personas y por eso, la demanda es menor«.