Baja la temperatura en el Alto Valle: martes con 30°C, viento y expectativa por la llegada de lluvias

Luego del intenso calor que se registró en el Alto Valle, el pronóstico adelantó que este 3 de febrero se registrará un descenso térmico brindándole un leve respiro a la región. Sin embargo se adelantó que la baja de temperatura, podría llegar acompañado de viento y lluvias.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se prevén marcas térmicas mucho más bajas. Según el pronóstico, la jornada iniciará con una mínima de 22°C, mientras que en las horas centrales el termómetro podría escalar hasta los 30°C.

Por otro lado, el viento oscilará entre los 32 y 41 km/h; no obstante, las ráfagas podrían intensificarse hasta los 50 km/h, especialmente al caer la noche.

Respecto a la probabilidad de precipitaciones, se detalló que este martes el cielo permanecerá nublado. Si bien no se esperan lluvias inmediatas, las condiciones desmejorarán durante la madrugada del miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que para el 4 de febrero existe una chance del 10 al 40% de que se produzca una combinación de actividad eléctrica y chaparrones intensos.