Sillas voladoras a 50 metros y vistas de 360º de Neuquén, una experiencia de adrenalina y gratuita en la Fiesta de la Confluencia 2026

La ciudad desde las alturas, una experiencia gratuita que habrá en la Fiesta de la Confluencia 2026. Foto: Archivo Juan Thomes.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 entró ya en su cuenta regresiva final. El evento en la isla 132 se hará del 5 al 8 de febrero con artistas locales, nacionales e internacionales que harán vibrar al público desde los diferentes escenarios ubicados a la vera del río Limay. Entre las actividades, habrá una experiencia gratuita para ver Neuquén desde el cielo en sillas voladoras.

Será una atracción que ofrecerá Eleve Danza y que no tendrá ningún costo.

Vista desde el cielo en la Fiesta de la Confluencia 2026 de Neuquén

Desde Elevé Danza dijeron que la experiencia SkyDreamer será 100% gratuita y será por orden de llegada. «Una experiencia única donde el público se anima a volar, mirar la ciudad desde el cielo y vivir un momento inolvidable», describieron.

Se trata de una experiencia que durará unos 15 minutos. Se hará subiendo a la estructura de sillas voladoras que asciende y gira, ofreciendo vistas de 360º, a más de 50 metros de altura.

Los 4 escenarios confirmados: uno a uno dónde estarán en la Fiesta de la Confluencia 2026

Según la cartografía oficial del predio, la música y los shows se dividirán en cuatro espacios clave:

Escenario Confluencia (Principal): el de mayor tamaño, ubicado en el sector norte de la Isla 132. Es donde se presentarán los artistas centrales como Luck Ra, No Te Va Gustar, Angela Torres y Trueno.

el de mayor tamaño, ubicado en el sector norte de la Isla 132. Es donde se presentarán los artistas centrales como Luck Ra, No Te Va Gustar, Angela Torres y Trueno. Escenario Limay: situado en el corazón de la zona gastronómica y la feria Neuquén Emprende. Será el escenario del show de Lit Killah y la movida indie.

situado en el corazón de la zona gastronómica y la feria Neuquén Emprende. Será el escenario del show de Lit Killah y la movida indie. Escenario Kids: ubicado en el sector sur, integrado al área de recreación y cercano al brazo del río Limay.

ubicado en el sector sur, integrado al área de recreación y cercano al brazo del río Limay. Energy Arena: el espacio dedicado a la música electrónica y ritmos urbanos, ubicado cerca del acceso sur.

Accesos y cortes de calle durante la Fiesta de la Confluencia 2026

El tránsito se verá afectado desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de febrero.

Los puentes de acceso a la Isla 132 contarán con portales de entrada y puestos de cacheo de seguridad: