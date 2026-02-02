Sillas voladoras a 50 metros y vistas de 360º de Neuquén, una experiencia de adrenalina y gratuita en la Fiesta de la Confluencia 2026
En el predio de la isla 132, Eleve Danza contará con una estructura que permitirá ver Neuquén desde el cielo.
La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 entró ya en su cuenta regresiva final. El evento en la isla 132 se hará del 5 al 8 de febrero con artistas locales, nacionales e internacionales que harán vibrar al público desde los diferentes escenarios ubicados a la vera del río Limay. Entre las actividades, habrá una experiencia gratuita para ver Neuquén desde el cielo en sillas voladoras.
Será una atracción que ofrecerá Eleve Danza y que no tendrá ningún costo.
Vista desde el cielo en la Fiesta de la Confluencia 2026 de Neuquén
Desde Elevé Danza dijeron que la experiencia SkyDreamer será 100% gratuita y será por orden de llegada. «Una experiencia única donde el público se anima a volar, mirar la ciudad desde el cielo y vivir un momento inolvidable», describieron.
Se trata de una experiencia que durará unos 15 minutos. Se hará subiendo a la estructura de sillas voladoras que asciende y gira, ofreciendo vistas de 360º, a más de 50 metros de altura.
Los 4 escenarios confirmados: uno a uno dónde estarán en la Fiesta de la Confluencia 2026
Según la cartografía oficial del predio, la música y los shows se dividirán en cuatro espacios clave:
- Escenario Confluencia (Principal): el de mayor tamaño, ubicado en el sector norte de la Isla 132. Es donde se presentarán los artistas centrales como Luck Ra, No Te Va Gustar, Angela Torres y Trueno.
- Escenario Limay: situado en el corazón de la zona gastronómica y la feria Neuquén Emprende. Será el escenario del show de Lit Killah y la movida indie.
- Escenario Kids: ubicado en el sector sur, integrado al área de recreación y cercano al brazo del río Limay.
- Energy Arena: el espacio dedicado a la música electrónica y ritmos urbanos, ubicado cerca del acceso sur.
Accesos y cortes de calle durante la Fiesta de la Confluencia 2026
El tránsito se verá afectado desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de febrero.
Los puentes de acceso a la Isla 132 contarán con portales de entrada y puestos de cacheo de seguridad:
- Ingreso por Río Negro: es el portal principal. Allí se encuentran las ticketeras y el sector de instituciones, donde estará ubicado el stand de Diario RÍO NEGRO y RN Radio.
- Ingreso por Linares: recomendado para quienes llegan en transporte público y para quienes tengan acceso preferencial.
- Cortes principales: la Avenida Olascoaga estará habilitada solo hasta la calle Purmamarca. En el caso de la calle Río Negro, solo se podrá circular hasta Zapla. Del lado del ingreso por Linares, no se podrá circular desde Los Araucanos, y estará bloqueado el acceso por Río Limay y Saturnino Torres.
