Bajo el lema “La deuda es con nosotras” protestan por las calles de Roca

Una gran columna de cientos de mujeres y disidencias marchan por las calles de Roca bajo el lema “La deuda es con nosotras”. La protesta se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y desde las 16 en la ciudad comenzaron diferentes actividades.

Pasadas las 18 las organizaciones se concentraron frente al Municipio y luego en la esquina de Avenida Roca y Mitre para marchar por el centro de la ciudad.

“Hoy saludamos a todas las mujeres trabajadoras y que están luchando por la defensa de los derechos en cada una de las profesiones y también en cada uno de sus lugares de alojamiento”, expresó Mariela Balmaceda que integra la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Río Negro y también forma parte de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma.

La referente señaló que está organización surgió en el marco de una lucha “por el reconocimiento de nuestra profesión en principio de mujeres. Ahora se están sumando hombres, bienvenidos a sumarse porque la salud mental comunitaria no tiene género”, destacó.

La caravana comenzó el recorrido cerca de las 19. Foto Juan Thomes

La artista mapuche Luisa Calcumil remarcó la importancia del encuentro. “Pertenecemos a un país que históricamente ha cobijado a mujeres de grandes valores. Las que tuvimos la oportunidad de conocer esas obras podemos transmitírselas a las generaciones más jóvenes que vienen con tanta pasión y conciencia”, expresó la actriz y cantante.

Calcumil sostuvo que es un “mensaje a las mujeres que se quedan en casa por timidez, que acá hacen falta”.

Georgina Colicheo referente de ATTS Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales por la disidencia de Río Negro reiteró su lucha por “los derechos negados, tener acceso a la salud, a un trabajo registrado, a una vivienda, el colectivo está atravesado por esto”.

Además apuntó a la Provincia de Río Negro que “no cumple el cupo laboral trans que fue aprobado hace tres años, quedamos excluidas del sistema”.

Desde temprano se realizaron diferentes actividades. Foto Juan Thomes

En la marcha también participó Laura Padilla, líder piquetera de la Pueblada de Cutral Co. “Soy trabajadora por los derechos de la mujer de toda la vida. Estuve en la pueblada, me encanta, me considero de las viejas que empezamos con la lucha de los derechos de la mujer y ver hoy que son las jóvenes encaminando todo esto es un placer increíble”.

La referente es maestra particular y participó junto a sus dos estudiantes.

Las actividades comenzaron a las 16 con una pegatineada en Avenida Roca y San Martín. Luego continuó un calendario en la «plaza transfeminista». Allí se desarrollaron conversatorios y rondas de debate, con radio abierta y armado de pancartas para la marcha. La convocatoria fue en la Plaza San Martín.

En cuanto al recorrido primero pasaron por la Comisaría Tercera, luego frente a la catedral y el tercer punto fue el edificio del Poder Judicial, donde se realizaron pintadas en las paredes del ingreso que hicieron hincapié en contra del estado provincial y una justicia cómplice, afirmaron en reclamo por los hechos de abusos sexuales no esclarecidos. También pegaron carteles en el portón de acceso al edificio.

Algunas integrantes del colectivo feminista pintaron las paredes de la Iglesia Católica con consignas en contra de la institución y contra los abusos sexuales. También pidieron la aparición con vida de Tehuel de la Torre. La concentración final se llevó a cabo en la plaza Belgrano con un acto central con discursos a cargo de oradores y actividades artísticas a cargo de distintas organizaciones feministas.

En la catedral de la ciudad se realizó una de las concentraciones, donde se escucharon distintos reclamos. Foto Juan Thomes.

La caravana transitó por distintos puntos de la ciudad concentrada en varias cuadras. Foto Juan Thomes.