Balsa Sauce Blanco: restringen el cruce de camiones con carga por la crecida del río Negro

La medida se mantendrá hasta que el caudal descienda por debajo de los 800 m³/s. Foto: gentileza.

Este domingo, el aumento del caudal del río Negro obligó a restringir de manera preventiva el cruce de camiones con carga en la Balsa Sauce Blanco. La medida fue dispuesta a través de la Resolución 752/25 y alcanza a los vehículos pesados que utilizan habitualmente esta conexión de la región.

La medida se mantendrá vigente hasta que las mediciones de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) indiquen niveles inferiores a los 800 metros cúbicos por segundo.

Desde el organismo se informó que la decisión busca preservar la seguridad de quienes utilizan el servicio de cruce, ante el incremento del caudal registrado en los últimos días.

Balsa Sauce Blanco: qué pasa con los vehículos livianos

Mientras dure la restricción, los vehículos livianos podrán continuar cruzando de manera habitual. También estarán habilitados los camiones de tres ejes, sin importar la naturaleza de la carga que transporten.

La Balsa Sauce Blanco es una conexión utilizada por productores, transportistas y vecinos de la región, por lo que la medida impacta especialmente en el tránsito de cargas pesadas.