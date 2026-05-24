Mucho frío y poco sol en Neuquén y Río Negro este domingo 24: qué dice el pronóstico sobre el viento
Antes del feriado por el 25 de mayo, el fin de semana kargi continúa con bajas temperaturas pero con tardes agradables en algunos sectores de ambas provincias. Por la noche se aproximan heladas de hasta -4°C.
Llegamos a la mitad del fin de semana largo. Previo al feriado por el 25 de mayo, en Neuquén y Río Negro se aproxima un domingo con poco sol y fuerte impacto de las bajas temperaturas. Qué dice el pronóstico del tiempo en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.
Según indicó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en General Roca y alrededores se aguarda una jornada nublada y con casi 20°C de máxima, acompañado por leve presencia del viento desde el oeste, con ráfagas de 30 km/h.
Por la noche, se aguardan heladas con una mínima de -1°C, mientras que el viento surcará desde el sudoeste, con ráfagas de 25 km/h.
En Neuquén capital y Cipolletti también se aproxima un domingo nublado, con una máxima de 17°C, y poca presencia del viento oscialando desde el sudoeste. Por la noche, la mínima llegará a -1°C, sin mucha incidencia del viento.
Cómo va a estar en Bariloche y San Martín de los Andes
En Bariloche se aguarda un domingo frío y nublado, con una máxima de apenas 8°C, acompañado por una brisa desde el oeste. Por la noche, la mínima será de -2°C, casi sin incidencia del viento.
En San Martín de los Andes, por su lado, habrá poco sol y la máxima será de 7°C, mientras el viento acompañará sutilmente desde el oeste con ráfagas de casi 20 km/h. Por la noche, el frío golpeará con una mínima de -4°C.
Qué dice el pronóstico en Viedma
Por último, en la capital de Río Negro también se espera un domingo nublado, con una máxima de 14°C, y mucha presencia del viento desde noroeste con ráfagas superiores a los 50 km/h.
Por la noche, la mínima será de 0°C, mientras que bajará la incidencia del viento que surcará desde el oeste, con ráfagas de apenas 22 km/h.
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