Mucho frío y poco sol en Neuquén y Río Negro este domingo 24: qué dice el pronóstico sobre el viento

Llegamos a la mitad del fin de semana largo. Previo al feriado por el 25 de mayo, en Neuquén y Río Negro se aproxima un domingo con poco sol y fuerte impacto de las bajas temperaturas. Qué dice el pronóstico del tiempo en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

Según indicó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en General Roca y alrededores se aguarda una jornada nublada y con casi 20°C de máxima, acompañado por leve presencia del viento desde el oeste, con ráfagas de 30 km/h.

Por la noche, se aguardan heladas con una mínima de -1°C, mientras que el viento surcará desde el sudoeste, con ráfagas de 25 km/h.

En Neuquén capital y Cipolletti también se aproxima un domingo nublado, con una máxima de 17°C, y poca presencia del viento oscialando desde el sudoeste. Por la noche, la mínima llegará a -1°C, sin mucha incidencia del viento.

Cómo va a estar en Bariloche y San Martín de los Andes

En Bariloche se aguarda un domingo frío y nublado, con una máxima de apenas 8°C, acompañado por una brisa desde el oeste. Por la noche, la mínima será de -2°C, casi sin incidencia del viento.

En San Martín de los Andes, por su lado, habrá poco sol y la máxima será de 7°C, mientras el viento acompañará sutilmente desde el oeste con ráfagas de casi 20 km/h. Por la noche, el frío golpeará con una mínima de -4°C.

Qué dice el pronóstico en Viedma

Por último, en la capital de Río Negro también se espera un domingo nublado, con una máxima de 14°C, y mucha presencia del viento desde noroeste con ráfagas superiores a los 50 km/h.

Por la noche, la mínima será de 0°C, mientras que bajará la incidencia del viento que surcará desde el oeste, con ráfagas de apenas 22 km/h.