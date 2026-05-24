Bariloche celebrará el 25 de mayo con un acto, desfile y un locro popular: todas las actividades y horarios

El Centro Cívico será el punto del tradicional desfile del 25 de mayo. Foto: Gentileza Municipalidad de Bariloche.

Con motivo del 25 de mayo, el Centro Cívico de Bariloche será escenario este lunes del acto oficial y del desfile cívico militar por el Día de la Revolución de Mayo. Además, habrá un locro popular.

Conocé todos los horarios de las actividades durante el feriado.

Desfile y locro en Bariloche el 25 de mayo

Desde las 11.30 del lunes, en la plaza del Centro Cívico se hará el acto y luego el tradicional desfile cívico militar, del que participarán distintas instituciones, fuerzas, organizaciones y agrupaciones de la ciudad.

Además, el Ejército Argentino elaborará locro para compartir con la comunidad, «generando un espacio de encuentro y camaradería para disfrutar en familia luego del acto protocolar», indicaron desde el Municipio.

Otras propuestas el 25 de mayo en Bariloche

Por otro lado, la subsecretaría de Cultura indicó que el 25 de mayo desde las 14:30, tendrá lugar un taller de folklore popular en Puerto San Carlos.

En otra actividad, desde las 17 se hará un patio criollo, en su edición patria. Está destinado para toda la familia, y con entrada libre y gratuita.