El Jaime de Nevares se viste de Patria y la feria más grande de Neuquén tiene fecha confirmada: los detalles

«Oid Mortales» el Jaime de Nevares volverá a ser el epicentro de la feria más grande de Neuquén, esta vez edición patria. En conmemoración al 25 de Mayo, el Neuquén Emprende y el Confluencia de Sabores se unen para un fin de semana de encuentros, música y disfrute.

En esta edición, habrá música en vivo, espectaculos para todas las edades y obvio, las familias se podrán deleitar con lo mejor de la gastronomia neuquina y tradicional. Además, el domingo a las 00 se entonarán las estrofas del Himno Nacional junto a la Banda Militar Fortín Confluencia.

Como ya es tradición se desarrollará en el Parque Jaime de Nevares y contará con la participación de más de 150 emprendedores locales de distintos rubros, además de una nutrida propuesta de entretenimiento.

Días y horarios confirmados para la feria más grande de Neuquén

La feria adaptará sus horarios para acompañar los festejos patrios durante las dos jornadas:

Domingo 24 de mayo: de 18:00 a 00:00 (Vigilia del 25).

de 18:00 a 00:00 (Vigilia del 25). Lunes 25 de mayo: de 10:00 a 22:00 (Feriado nacional).

El gran atractivo gastronómico de esta edición especial será la preparación del clásico locro patrio en tiempo real. Para garantizar la inclusión de todos los asistentes, reconocidos cocineros locales elaborarán diferentes versiones del plato:

Locro Tradicional: A cargo de Carlos Puricelli, Emanuel Crusinier, René Cid y Sebastián Caliva.

A cargo de Carlos Puricelli, Emanuel Crusinier, René Cid y Sebastián Caliva. Locro Vegano: Preparado por Cande pedernera.

Preparado por Cande pedernera. Locro Sin Gluten (Sin TACC): Elaborado por Fabiana Alsogaray.

Además de las ollas populares, el predio contará con el habitual circuito de food trucks con variadas opciones de comidas rápidas, pastelería y bebidas artesanales.

Espectáculos, juegos y stands de bienestar integral

Las dos jornadas estarán acompañadas por intervenciones visuales, actividades culturales para toda la familia, espectáculos de música en vivo y un área de juegos diseñada específicamente para las infancias.

En paralelo, el Ministerio de Salud y el municipio instalarán un importante polo de prevención y bienestar con acceso libre y gratuito para la comunidad, que incluirá: