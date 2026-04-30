Bariloche festeja el domingo su 124° aniversario: desfile, distinciones y chocolate caliente
El epicentro de los festejos será el tradicional desfile en la calle Mitre.
Bariloche cumple el domingo 3 de mayo 124 años de historia y será un día de celebración para la ciudad, que volverá a tener como epicentro de los festejos el tradicional desfile que se desplegará por la calle Mitre.
La municipalidad invita a toda la comunidad a presenciar este encuentro que une a todos los barilochenses. El acto oficial y el inicio del desfile están programados para las 10:30.
El recorrido se extenderá por la calle Mitre, iniciando en Diagonal Capraro y culminando en el Centro Cívico y se espera la participación de una enorme variedad de instituciones, desde antiguos pobladores y escuelas hasta clubes deportivos, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionales que dan vida a la ciudad.
Como parte de la celebración, el Ejército Argentino ofrecerá chocolate caliente a los asistentes, por eso desde el municipio se convocó a los participantes a llevar su taza o vaso reutilizable, con el objetivo de reducir el uso de elementos descartables y colaborar entre todos con el cuidado y la limpieza de los espacios públicos.
Además, el Concejo Deliberante realizará la distinción Antiguos Pobladores 2026 en el gimnasio municipal 4 (Diagonal Gutiérrez y Castex) a partir de las 16.
Cortes de calles previstos el domingo 3 de mayo
Para garantizar la seguridad de los participantes y el público, la secretaría de Protección Ciudadana y el área de Tránsito dispuso un esquema de cortes totales en las arterias transversales y puntos de acceso al circuito del desfile.
Los puntos de interrupción al tránsito serán los siguientes:
– Mitre y Diagonal Capraro
– Ruiz Moreno y Diagonal Capraro
– Ruiz Moreno y Vicealmirante O’Connor
– Diagonal Capraro y Elordi
– Otto Goedecke y Vicealmirante O’Connor
– John O’Connor y Moreno
– Frey y Vicealmirante O’Connor
– Beschtedt y Moreno
– Palacios y Vicealmirante O’Connor
– Rolando y Moreno
– Villegas y 12 de octubre
– Quaglia y Moreno
– Centro Cívico
Calle Onelli permanecerá totalmente cerrada en el tramo comprendido entre Mitre y Avenida 12 de Octubre.
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