Bariloche festeja el domingo su 124° aniversario: desfile, distinciones y chocolate caliente

El domingo 3 de mayo Bariloche celebra su aniversario, con desfile en la calle Mitre. Archivo

Bariloche cumple el domingo 3 de mayo 124 años de historia y será un día de celebración para la ciudad, que volverá a tener como epicentro de los festejos el tradicional desfile que se desplegará por la calle Mitre.

La municipalidad invita a toda la comunidad a presenciar este encuentro que une a todos los barilochenses. El acto oficial y el inicio del desfile están programados para las 10:30.

El recorrido se extenderá por la calle Mitre, iniciando en Diagonal Capraro y culminando en el Centro Cívico y se espera la participación de una enorme variedad de instituciones, desde antiguos pobladores y escuelas hasta clubes deportivos, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionales que dan vida a la ciudad.

Como parte de la celebración, el Ejército Argentino ofrecerá chocolate caliente a los asistentes, por eso desde el municipio se convocó a los participantes a llevar su taza o vaso reutilizable, con el objetivo de reducir el uso de elementos descartables y colaborar entre todos con el cuidado y la limpieza de los espacios públicos.

Además, el Concejo Deliberante realizará la distinción Antiguos Pobladores 2026 en el gimnasio municipal 4 (Diagonal Gutiérrez y Castex) a partir de las 16.

Cortes de calles previstos el domingo 3 de mayo

Para garantizar la seguridad de los participantes y el público, la secretaría de Protección Ciudadana y el área de Tránsito dispuso un esquema de cortes totales en las arterias transversales y puntos de acceso al circuito del desfile.

Los puntos de interrupción al tránsito serán los siguientes:

– Mitre y Diagonal Capraro

– Ruiz Moreno y Diagonal Capraro

– Ruiz Moreno y Vicealmirante O’Connor

– Diagonal Capraro y Elordi

– Otto Goedecke y Vicealmirante O’Connor

– John O’Connor y Moreno

– Frey y Vicealmirante O’Connor

– Beschtedt y Moreno

– Palacios y Vicealmirante O’Connor

– Rolando y Moreno

– Villegas y 12 de octubre

– Quaglia y Moreno

– Centro Cívico

Calle Onelli permanecerá totalmente cerrada en el tramo comprendido entre Mitre y Avenida 12 de Octubre.