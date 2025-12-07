Bariloche inicia la cuenta regresiva para el encendido del árbol y la fiesta de Navidad

Los arcos del Centro Cívico, el árbol de Navidad y la postal que todos quieren llevarse de Bariloche. Foto: Archivo

Bariloche vive la Navidad a pleno con una celebración especial este lunes 8 de diciembre que tendrá espectáculos y el tradicional encendido del árbol gigante en el Centro Cívico.

La decoración navideña está preparada especialmente en el centro de la ciudad y la costanera donde las luminarias ya cuentan desde hace días con cometas iluminados. Mientras que el Centro Cívico vive el espíritu festivo con toda su ornamentación listas, con decenas de árboles navideños, luces en todo el contorno del edificio histórico y múltiples atractivos, como la Casa de Papá Noel, la Aldea Navideña, el Show del Grinch, el Mercado Navideño, entre otras.

Tres espectáculos para disfrutar la Navidad

En la antesala al encendido del árbol, que será el momento cúlmine de la noche de este lunes, la jornada promete música y diversión a partir de las 20 en la plaza del Centro Cívico.

La agenda comienza con la presentación del show navideño Rock & Walsh; seguido de una Peña de Navidad con El Grinch a las 20:45.

El broche de oro musical lo pondrá el Concierto Orquesta Filarmónica de Río Negro, Argentina en Navidad previsto para las 21, con la participación especial de Daniel Ruggiero, creando un ambiente de magia y emotividad.

A las 21.45 está previsto el momento más esperado de la noche, con la llegada de Papá Noel que encenderá el árbol gigante que se mantendrá hasta el 6 de enero.

Papá Noel recibirá a los más chicos

Después de este momento cúlmine, cada día al hacer el sol se encenderán las luces del árbol y a partir del 18 y hasta el 23 de diciembre se instalará Papá Noel junto a la casita de Duendes donde recibirá a los más chicos con sus cartas y deseos.

También en el Centro Cívico estará la Aldea Navideña para conocerla y sacarse fotos.

Además, del 20 al 23, el show teatral “El Grinch en la Aldea Navideña” presentará un espectáculo lleno de sorpresas en el Centro Cívico, con funciones a las 17 y 19.