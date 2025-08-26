Bariloche mira con preocupación los incendios forestales en Europa y, Alemania se interesa en el trabajo del Splif

En medio de ráfagas de viento que, según el Servicio Meteorológico Nacional, alcanzaron los 115 kilómetros por hora, este domingo a la tarde se desató un incendio forestal en la zona del Anfiteatro del Río Limay, a unos 40 kilómetros de Bariloche.

Desde el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif) informaron que el fuego se generó muy cerca de la estancia San Ramón por la caída de cables. En poco tiempo, afectó una hectárea y media, pero el trabajo rápido de los brigadistas, sabiendo que las condiciones climáticas extremas podrían complicar la situación, logró aplacar las llamas, junto con los Bomberos de Dina Huapi y Pilcaniyeu.

Ante la escasez de lluvias y nieve y las temperaturas registradas en agosto que suelen llegar al comienzo de la primavera, el Splif advierte un adelantamiento de la temporada de incendios forestales que, por lo general, inician en verano.

Pero además, la situación en el hemisferio norte sirve de advertencia de lo que podría transitar el país, y en especial en la Patagonia, a partir del 21 de diciembre. Con temperaturas altas extremas y un aumento de la frecuencia de los rayos, España vive la peor ola de incendios forestales de los últimos 20 años; mientras Canadá transita su peor segunda temporada de siniestros ígneos que ya arrasó 7,8 millones de hectáreas.

El Splif, un modelo para muchos países

En Estados Unidos y Canadá, se crearon las primeras instituciones destinadas a combatir los incendios forestales. Tienen 100 años de historia. El Splif cumplirá 40 años en 2027. Sin embargo, su corta historia y el trabajo desarrollado no pasa inadvertido para instituciones de otros países que solicitan capacitaciones. Hoy se avanza en convenios de pasantías con Alemania y Ecuador, por ejemplo.

“Alemania recién empieza a registrar problemas de incendios forestales. Salieron como sistema de trabajo a recorrer países para ver cómo se trabaja en España, Estados Unidos, Canadá, Chile y Argentina. Se mostraron interesados en nuestros antecedentes y en la historia del Splif en cuanto a intervenciones y la poca superficie perdida”, explicó Orlando Báez, jefe del organismo en Río Negro.

Sucede que 20 años atrás, las temporadas concluían con 1900 intervenciones en la provincia; hoy ese número está por debajo de las 200. “Ese resultado, producto del trabajo preventivo y de combate, les interesó. De regreso en su país, nos propusieron un intercambio con capacitaciones on line. En esto, el colegio alemán nos ayuda con la traducción. La idea es que vengan en temporada de verano para hacer pasantías”, recalcó Báez.

Consideró que el acuerdo permitirá a la institución rionegrina seguir enriqueciéndose. “Tenemos una diferencia en cuanto a tecnologías. Buscamos hacernos de su experiencia en las pocas intervenciones en su territorio, pero a la vez incorporar desarrollo tecnológico ya que, en Europa tienen programas para hacer monitoreos en tiempo real y el personal tiene GPS en su uniforme para conocer su ubicación en caso de accidente”, señaló.

De este modo, durante la temporada de verano, los brigadistas alemanes podrían sumarse a las cuadrillas de trabajo “con prácticas en tiempo real”. Y de esta forma, se sumaría más personal para una temporada que amenaza con ser crítica. Todo encaja en el esquema.

El Splif cuenta con 276 brigadistas en Río Negro, distribuidos en Bariloche, El Bolsón, Conesa y Luis Beltrán. En las próximas semanas, se sumarían 20 efectivos más como refuerzo de temporada en Bariloche (que hoy cuenta con 63 de campo) y otros 20 en El Bolsón.

“Comentamos a los alemanes que, años atrás, hicimos un encuentro con especialistas de España y América Latina y surgió el interés de hacer otro en Bariloche con la participación de unidades europeas”, celebró.

Respecto a los incendios forestales en la Península Ibérica, Báez reconoció que permanece en contacto con los brigadistas que trabajan en los grandes incendios en desarrollo “para aprender y evaluar ciertas cuestiones”: “Sabemos que eso se va a replicar acá por efecto climático, a lo que se suman unos locos que inician fuegos, como sucedió en España. Esto nos ha motorizado a llevar adelante estos convenios. En este momento, estamos finalizando uno con Ecuador que también está interesado en venir a hacer la parte teórica y práctica en Bariloche”.