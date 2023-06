Bariloche se quedó sin la Expo Mundial 2027 y tuvo el peor puntaje

Belgrado, la capital Serbia, fue seleccionada hoy como sede de la Expo Mundial 2027 y Bariloche se quedó así sin la ansiada representación, luego de un intenso año de propuestas y trabajo en busca de lograr el evento internacional que moviliza 3 millones de personas.

BIE Member States elect Serbia as host country of Specialised Expo 2027/28, with 81 votes, compared to 70 votes for Spain. Congratulations Belgrade! #BIE172 pic.twitter.com/DRtGOVYpPE

Bariloche tuvo hoy en París, Francia, la última exposición a cargo del intendente Gustavo Gennuso y luego se inició la ronda de votación en manos de 179 delegados del Bureau Internacional.

Bariloche tuvo el puntaje más bajo con somo 8 nominaciones y quedó eliminada en la primera ronda.

Specialised Expo 2027/28: 1st round of voting



United States 🇺🇸- 19

Thailand 🇹🇭– 16

Serbia 🇷🇸– 54

Spain 🇪🇸– 42

Argentina 🇦🇷– 8



The United States, Thailand, Serbia, and Spain go to the next round of voting #BIE172