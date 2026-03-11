El Mundial de Motocross hizo vibrar a Bariloche

El MXGP Argentina YPF 2026 tuvo un cierre espectacular en San Carlos de Bariloche, donde más de 43.325 espectadores vibraron con la apertura de la temporada del Campeonato Mundial de Motocross. La cita marcó el regreso de la categoría a la Patagonia después de dos años y tuvo como grandes protagonistas al neerlandés Jeffrey Herlings y al alemán Simon Längenfelder, quienes se quedaron con las victorias en MXGP y MX2, respectivamente.



El nuevo Bariloche MX Race Track fue el escenario elegido para esta primera fecha del calendario internacional, en una ciudad que históricamente tiene un vínculo muy fuerte con el motocross y que volvió a convertirse en epicentro de la disciplina en la región.

Con dos jornadas a pleno sol y un marco de público imponente, el evento ofreció un espectáculo de alto nivel deportivo y confirmó el atractivo que el MXGP genera en el público argentino. Durante el domingo se disputaron cuatro carreras finales que mantuvieron en vilo a los fanáticos hasta la bandera a cuadros.

Un triunfo especial para Herlings y el inicio ideal de Längenfelder

La categoría principal tuvo un claro dominador: Jeffrey Herlings, ahora piloto de Honda HRC Petronas, quien volvió a ganar en suelo argentino luego de su última victoria en 2018. El neerlandés, que ostenta el récord de triunfos en la historia del campeonato, logró imponerse en su debut oficial con Honda tras 17 años compitiendo para KTM.

En la primera manga, Herlings mostró todo su potencial y se quedó con el triunfo con comodidad, superando a su compañero de equipo Tom Vialle, quien había sido el más rápido en la sesión clasificatoria del sábado.



(Fotos: Alfredo Leiva)

La segunda carrera parecía complicarse para el holandés cuando una mala largada lo dejó retrasado en el pelotón. Sin embargo, un incidente en el procedimiento de partida obligó a detener la competencia con bandera roja y generó un relanzamiento. En la nueva salida, el piloto de Honda no falló: rápidamente avanzó posiciones, se colocó segundo y sumó los puntos necesarios para quedarse con el primer Gran Premio del año.



“Creí que iba a terminar segundo, pero logré llegar al P1. Estoy muy cómodo con el equipo aunque llevo poco tiempo en esta estructura. Fue un gran cambio para mí. Tenemos que seguir trabajando con la moto, pero este fue solo el comienzo del campeonato”, expresó Herlings tras la competencia.

En MX2, el campeón defensor Simon Längenfelder, del equipo Red Bull KTM Factory Racing, comenzó la temporada de la mejor manera posible. El alemán se quedó con el Gran Premio de Bariloche tras dos actuaciones muy sólidas.



En la primera final, el piloto de KTM no tuvo la mejor largada, pero mantuvo la calma y en la sexta vuelta logró superar al debutante Janis Martins Reisulis, del equipo Monster Energy Yamaha Factory Team, para escaparse en la punta y asegurar el triunfo.

La segunda manga siguió un guion similar. Längenfelder cruzó la primera vuelta en la cuarta posición, pero rápidamente encontró ritmo y comenzó a recortar distancias. Finalmente, en la vuelta 10, logró tomar la delantera para quedarse con una victoria contundente en el inicio del campeonato.

El podio de la categoría lo completaron el español Guillem Farrés, del equipo Triumph Racing MX2 Factory Racing, que terminó segundo en la general tras ser tercero y cuarto en las mangas, y su compañero Camden McLellan, quien ocupó el tercer escalón.



Uno de los grandes protagonistas del fin de semana fue Sacha Coenen (Red Bull KTM Factory Racing), dominador del sábado. Sin embargo, cuando parecía encaminado a luchar por el triunfo, se vio involucrado en un incidente en la última largada y sufrió una caída antes de completar la primera vuelta, lo que lo dejó fuera de competencia.

Los pilotos latinoamericanos también dijeron presente

El regreso del MXGP a la región permitió además que varios pilotos latinoamericanos se lucieran frente a los mejores del mundo.

En MX2, el chileno Benjamín Garib (Honda) fue uno de los más destacados al finalizar 11° en la clasificación general, quedando muy cerca del Top 10 del campeonato. Detrás suyo se ubicaron el boliviano Carlos Padilla (GasGas) y el argentino Felipe Quirno Costa (Honda), neuquino, quien además se subió al podio latinoamericano al culminar en el tercer puesto.



En la categoría mayor, el argentino Joaquín Poli (Kawasaki) fue el mejor representante local al meterse dentro de los 20 primeros del mundial. Además, lideró la clasificación del Campeonato Latinoamericano de Motocross, superando al boliviano Marco Antezana (Yamaha) y al argentino Fermín Ciccimarra (Yamaha).

Tras la competencia, el presidente de FIM Latinoamérica, Pedro Venturo, anunció que los ganadores del campeonato regional recibirán apoyo económico para participar en las últimas dos fechas del MXGP, que se disputarán en China y Australia.

Bariloche se consolidó como sede internacional

Más allá de lo deportivo, la organización del MXGP Argentina YPF 2026 dejó una imagen muy positiva del trabajo conjunto entre el sector público y privado para llevar adelante un evento de escala internacional.

La carrera fue la única fecha del calendario del MXGP en el continente americano, lo que refuerza la importancia estratégica del evento para el campeonato.



El Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, destacó el potencial de Bariloche para albergar este tipo de competencias. “Después de esta primera experiencia exitosa, la ciudad demostró que tiene todo para recibir eventos de este nivel: un aeropuerto cercano, gran infraestructura hotelera y paisajes únicos”, afirmó.



En el circuito también estuvieron presentes el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, junto a autoridades vinculadas a la organización como David Eli (presidente de +Eventos), Leonardo Marcasciano (presidente de FEEBA), Elian Caramichos, Leonardo Desideri y Walter Chodasewki.

Con una convocatoria masiva, carreras vibrantes y una organización destacada, Bariloche volvió a posicionarse como uno de los grandes escenarios del motocross mundial.