Bariloche tendrá una granja educativa en la zona del Llao Llao

Un cerdito fue capturado en el oeste de Bariloche los primeros días de enero. En un primer momento, los vecinos pensaron que se trataba de un jabalí porque era pequeño y tenía manchas, pero resultó ser un cerdo doméstico. El equipo de Sanidad Animal le hizo controles y un seguimiento y el animal fue bautizado como «Pumba», a través de las redes sociales.

Lo trasladaron a un predio junto a «Nieves», una yegua que fue encontrada en la avenida de Circunvalación con signos de maltrato. En este caso, la justicia dejó el animal bajo el resguardo del Municipio de Bariloche.

Estos animales hoy conviven con otros ocho caballos que fueron capturados en distintos puntos de la ciudad y como hasta el momento, nadie los reclamó, entraron en el Programa de Adopción Responsable de Equinos. Reciben alimento, agua y controles periódicos. Por otro lado, cuando ingresan con heridas o signos de maltrato, el equipo veterinario inicia el tratamiento para su recuperación.

«A partir de ahí, se le ocurrió al intendente armar una granja educativa como un espacio para recuperar animales encontrados en la vía pública para que queden alojados ahí, pero a la vez, generar un paseo para toda la familia donde puedan interactuar con aves, chanchos, caballos y otros animales que se vayan sumando», comentó Pablo Roque, director de Sanidad Animal de Bariloche.

La granja está ubicada en el oeste de Bariloche. Foto: gentileza

Si bien el paseo está pensado para los barilochenses y las escuelas de la ciudad, se cree que su enclave turístico atraería también a muchos visitantes.

La granja estará emplazada en un predio municipal de tres hectáreas en el Parque Municipal Llao Llao, en Circuito Chico, próximo a la ruta donde actualmente trabajan los guardabosques.

«Como empezaron a llevar animales, se armaron corrales para que no se escapen. El lugar está pasando el hotel Llao Llao, es agradable y tiene muy buena vegetación. Como es un terreno con desnivel, empezamos a nivelarlo y a sacar la maleza», comentó el arquitecto Oscar Compagnucci, de la Secretaría de Planeamiento de Bariloche.

La granja está ubicada en el oeste de Bariloche. Foto: gentileza

El predio tiene un acceso vehicular hasta el sector de estacionamiento y luego, se accede a una senda peatonal de unos 100 metros de largo. A un costado, se ubican los corrales techados.

«Habrá vacas, chivos, perros, caballos, gallinas, patos. Lejos está esto de una exhibición. Los veterinarios atenderán a los animales y la idea es que los chicos puedan interactuar con ellos. Habrá puestos sanitarios y mesas», comentó Compagnucci.

Si bien la idea es que la granja sea un paseo para las comunidades educativas, tendrá sus puertas abiertas para quien quiera visitarla. «La idea es impulsar un paseo familiar, algo alejado del concepto de zoológico. Será una alternativa más de paseo para los chicos de Bariloche, incluso con la oferta de foodtracks», concluyeron desde el municipio.

La granja está ubicada en el oeste de Bariloche. Foto: gentileza

Adopción responsable

Cuando el equipo de Sanidad Animal lo capturó, el diagnóstico fue contundente: desnutrición severa, múltiples traumatismos, una herida cortante en uno de sus miembros posteriores y cicatrices antiguas en todo el cuerpo.

Comenzó un proceso lento con alimentación reforzada, suplementación, desparasitación y controles clínicos. Día a día, el equipo veterinario trabajó para estabilizarlo. En paralelo al tratamiento, se puso en marcha el programa de adopción responsable de equinos.

Coco fue el nombre elegido para marcar un nuevo comienzo ya que nadie reclamó la propiedad del animal. Romina, Juan y su familia decidieron adoptarlo y darle una nueva vida.

“Cada caballo que anda suelto en la vía pública, se captura y se pone a resguardo. Es una tarea que realizamos todos los días, pensando tanto en la salud y el bienestar de los animales como en la prevención de accidentes viales. Muchas veces implica situaciones complejas, pero hay un fuerte compromiso”, expresó Roque.