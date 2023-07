Boliche nuevo en Cipolletti: qué dice la ordenanza sobre los ruidos molestos en el centro

Continúa la polémica por el boliche que abrirá en Cipolletti. Ayer los vecinos llevaron el reclamo al Concejo Deliberante local para que intervenga. La presidente del Deliberante Silvana Larralde aseguró que no hay ordenanza que prohíba la apertura de locales bailables, pero existen requisitos que deben ser cumplidos por el empresario. ¿Cuáles son los requisitos?

La presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti, Silvana Larralde recibió a los vecinos que presentaron su disconformidad y el reclamo por la apertura del nuevo boliche de Cipolletti. Allí la presidenta del concejo señaló que existen requisitos que el dueño del local debe cumplir y aseguró que buscará que se obedezcan.

Uno de los requisitos es el límite de sonorización que está regulado por el código de comercio de la ciudad.

En relación a los límites del sonido se debe realizar un estudio de impacto sonoro. El código de comercio establece que “los locales bailables deben poseer la infraestructura necesaria de acústicas determinadas por un técnico, para que los niveles sonoros que se perciban fuera del local no sean iguales o mayores a los 8 decibeles”.

Esto significa que para que el código se cumpla no se deberá escuchar ningún ruido fuera de las instalaciones, ya que según la escala 10 decibeles equivalen a una conversación tranquila.

Otro de los requisitos que deben cumplir es el estudio de impacto ambiental, estudio de estructura aérea si la posee y la memoria técnica descriptiva aprobada por bomberos.

Desde el área de fiscalizaciones, que se encarga de la habilitación de los comercios, explicaron que “por el momento no llegó a la secretaría ninguna solicitud de habilitación o anexo”. Por lo tanto, hasta que no exista el expediente desde la secretaría no pueden evaluar la habilitación, pero si se cumplen todos los requisitos no hay impedimentos para habilitar el local aseguró el responsable del área, Cristian Blanco.

Otro de los puntos que manifestó Larralde en la reunión y que el Deliberante deberá tener en cuenta para el futuro de la ciudad es “pensar que hay que modificar la ordenanza de zonificación de locales bailables de la ciudad y establecer zonas específicas para este tipo de actividades».