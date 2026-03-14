Bomberos Voluntarios de Roca participaron de una capacitación sobre violencia familiar y de género
La jornada estuvo a cargo de integrantes de la Comisaría de la Familia, quienes brindaron herramientas y conocimientos vinculados a la prevención, el abordaje y la correcta intervención frente a casos de violencia.
Personal de Bomberos Voluntarios de General Roca participaron este sábado por la mañana de una capacitación sobre violencia familiar y de género, realizada en las instalaciones del cuartel con el objetivo de fortalecer la formación del cuerpo activo ante este tipo de situaciones.
La jornada estuvo a cargo de integrantes de la Comisaría de la Familia, quienes brindaron herramientas y conocimientos vinculados a la prevención, el abordaje y la correcta intervención frente a casos de violencia.
La capacitación fue dictada por la Oficial Inspector Laura Ortiz, la Oficial Inspector y abogada Mariana Navarro y la Sargento Primero Belén Ferrada, integrante del área de Prevención y Capacitación.
Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas, que permiten fortalecer las capacidades del personal y mejorar la respuesta ante problemáticas que afectan a la comunidad.
Asimismo, agradecieron a las profesionales por su predisposición y compromiso al compartir sus conocimientos con los bomberos voluntarios.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar