Bomberos voluntarios de Roca participaron de una capacitación sobre violencia familiar y de género.

Personal de Bomberos Voluntarios de General Roca participaron este sábado por la mañana de una capacitación sobre violencia familiar y de género, realizada en las instalaciones del cuartel con el objetivo de fortalecer la formación del cuerpo activo ante este tipo de situaciones.

La jornada estuvo a cargo de integrantes de la Comisaría de la Familia, quienes brindaron herramientas y conocimientos vinculados a la prevención, el abordaje y la correcta intervención frente a casos de violencia.

La capacitación fue dictada por la Oficial Inspector Laura Ortiz, la Oficial Inspector y abogada Mariana Navarro y la Sargento Primero Belén Ferrada, integrante del área de Prevención y Capacitación.

Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas, que permiten fortalecer las capacidades del personal y mejorar la respuesta ante problemáticas que afectan a la comunidad.

Asimismo, agradecieron a las profesionales por su predisposición y compromiso al compartir sus conocimientos con los bomberos voluntarios.