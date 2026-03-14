Caza en Río Negro: qué animales están habilitados, cuántos se pueden capturar y qué requisitos hay

El jabalí puede cazarse durante todo el año en Río Negro, con un cupo máximo de cuatro ejemplares por jornada. Foto: gentileza Ministerio de Desarrollo.

En Río Negro la actividad cinegética deportiva está regulada por una normativa que establece qué especies pueden cazarse y bajo qué condiciones. La provincia mantiene habilitada la captura de varios animales considerados perjudiciales para el ambiente o para determinadas actividades productivas, con temporadas y cupos específicos.

Según explicó a Diario RÍO NEGRO, el subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Espósito, el esquema actual sigue el mismo criterio aplicado en años anteriores y no incorpora modificaciones en las especies permitidas ni en los cupos establecidos.

Entre los animales habilitados se encuentran la paloma torcaza (Zenaida auriculata) y la liebre europea (Lepus europaeus), cuya temporada se extiende del 1 de mayo al 31 de julio, con un máximo de 10 piezas por día.

También está permitida durante todo el año la caza de codorniz californiana (Laphortyx spp), conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) y visón americano (Neovison vison), especies para las cuales no existe un límite diario de capturas.

En el caso del jabalí europeo (Sus scrofa), la caza está habilitada durante todo el año con un cupo máximo de cuatro ejemplares por jornada. Por su parte, el ciervo colorado (Cervus elaphus) y el ciervo dama (Dama dama) pueden cazarse entre el 9 de marzo y el 30 de junio, con un máximo de dos piezas por día.

Los requisitos para practicar la caza deportiva

Para realizar la actividad en Río Negro es obligatorio contar con licencia y permiso de actividad cinegética deportiva, además de cumplir con una serie de requisitos administrativos.

Entre ellos se solicita presentar copia del DNI con domicilio actualizado, no registrar multas ante la subsecretaría de Fauna Silvestre, contar con documentación vigente para la tenencia y transporte de armas de fuego cuando corresponda, presentar certificado de antecedentes penales y abonar la tasa correspondiente.

También se exige el Formulario C-01-SFS, que funciona como autorización del propietario del campo donde se realizará la actividad. Este documento tiene carácter de declaración jurada, una vigencia máxima de un año y requiere certificación policial y visado de las autoridades correspondientes. El trámite debe solicitarse a través de WhatsApp a la subsecretaría de Fauna Silvestre, y la firma del propietario del establecimiento debe certificarse en la comisaría más cercana antes de completar el proceso ante las instituciones habilitadas según la jurisdicción.

En caso de que la actividad se extienda por más de un día, también debe tramitarse el Formulario C-02, que requiere certificación policial tanto antes de iniciar la actividad como al momento del regreso.

Las autorizaciones para practicar la caza se otorgan únicamente en campos que deben tener al menos 300 hectáreas, y pueden ser rechazadas si se encuentran cerca de centros urbanos, zonas recreativas o corredores turísticos.

Recomendaciones para practicar la caza deportiva

Desde la subsecretaría de Fauna Silvestre también compartieron una serie de recomendaciones para quienes realicen la actividad cinegética. Entre ellas, se sugiere llevarla adelante durante el día y con luz natural, y evitar el uso de armas de fuego en condiciones climáticas que reduzcan la visibilidad, como lluvia intensa, granizo, niebla, nieve o humo.

La normativa provincial habilita la caza del ciervo colorado y del ciervo dama durante una temporada específica en Río Negro. Foto: gentileza Ministerio de Desarrollo.

Además, se recuerda que no está permitido realizar caza masiva, utilizar armas o elementos que no estén autorizados por la autoridad de aplicación ni emplear señuelos vivos. Tampoco se deben conformar grupos de más de tres cazadores con licencia.

Otra de las advertencias es que la actividad no puede realizarse desde caminos o rutas de uso público ni cerca de zonas urbanas, suburbanas o lugares habitados, y que los cazadores deben evitar cualquier práctica que degrade o destruya el ambiente donde se desarrolla la actividad.

Por último, en los casos en que las piezas obtenidas se destinen al autoconsumo, se recomienda realizar controles y análisis sanitarios de la carne para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Por qué el puma no está habilitado para la caza deportiva

Desde Fauna Silvestre aclararon que el puma (Puma concolor) no está permitido para la caza deportiva en Río Negro. Sin embargo, en situaciones excepcionales, como ataques a la ganadería, puede solicitarse una caza controlada, que es evaluada técnicamente por las autoridades. Este procedimiento se realiza en el marco de la Ley E N.º 763, que regula el control de poblaciones de fauna silvestre consideradas perjudiciales para la producción.