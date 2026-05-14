Botiquín de invierno: qué no puede faltar en casa antes de la llegada del frío

Con la llegada de las bajas temperaturas también aparecen los cuadros respiratorios, resfríos, gripes y otros malestares típicos del invierno. Por eso, contar con un botiquín básico y ordenado en el hogar puede ayudar a actuar rápidamente ante los primeros síntomas y evitar complicaciones.

Botiquín en casa: contar con lo necesario para resolver situaciones simples

Antes de que empiece el invierno, es recomendable revisar qué medicamentos y elementos de cuidado tenemos disponibles en casa. Un botiquín preparado no significa acumular medicamentos, sino contar con lo necesario para resolver situaciones simples en el invierno mientras se consulta al profesional de salud cuando sea necesario.

Entre los elementos que no deberían faltar se encuentran los antitérmicos, útiles para controlar la fiebre y aliviar dolores corporales; algún medicamento indicado para la tos según recomendación médica o farmacéutica dependiendo si es tos seca o con flema; solución fisiológica para higiene nasal, especialmente importante en niños y personas con congestión, teniendo en cuenta que mas allá de su fecha de vencimiento una vez abierta dura entre 7 a 10 días, luego debería ser descartada ya que pierde su esterilidad; y un termómetro en buen estado para controlar correctamente la temperatura corporal.

Botiquín: la conservación de los productos es fundamental

Sin embargo, además de tener estos productos, es fundamental prestar atención a su estado de conservación. Muchas veces se guardan medicamentos durante años en cajones o botiquines expuestos al calor, la humedad o la luz, factores que pueden alterar su efectividad y seguridad.

Por eso, se recomienda revisar periódicamente las fechas de vencimiento, descartar los medicamentos vencidos o en mal estado y conservarlos siempre en lugares frescos y secos, lejos del alcance de los niños.

También es importante recordar que no se deben consumir medicamentos “por las dudas” ni reutilizar tratamientos viejos sin indicación profesional. Lo que fue útil en otra ocasión puede no ser adecuado para un nuevo cuadro.

Un botiquín ordenado, actualizado y correctamente conservado puede hacer la diferencia ante una situación cotidiana de salud durante el invierno. Prepararse con tiempo es una forma simple de cuidar a toda la familia

Ante cualquier consulta podés acercarte a las sucursales Global, donde su personal farmacéutico estará disponible para hacerte una atención primaria en salud.

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