Brote de Covid-19 en Formosa: cómo es la situación a nivel nacional 

El coronavirus continúa en circulación y la reciente aparición de la variante XFG en Formosa puso en evidencia que la etapa de bajo perfil epidemiológico puede cambiar con rapidez. La provincia del noreste registró en los últimos días un aumento de casos de Covid-19 por lo que «el Ministerio de Desarrollo Humano alentaron a la comunidad a continuar con el cumplimiento de las medidas de prevención a fin de cortar la circulación del virus y evitar que la enfermedad siga avanzando».

Recomendaciones para prevenir el avance del Covid-19

Lavado de manos frecuente y el uso de alcohol en gel.

No compartir mate, tereré, botellas, bombillas, vasos, ni otros elementos de uso personal;

Evitar permanecer en lugares cerrados donde hay muchas personas y en caso de que no pueda evitarse, utilizar barbijo correctamente colocado.

Ventilar los ambientes, de forma cruzada; estornudar y toser en el pliegue interno del codo

Usar pañuelos descartables y evitar la cercanía con personas que tienen síntomas respiratorios.

Cómo es la situación del Covid-19 a nivel nacional

A escala nacional, el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) es el que ofrece una fotografía más amplia de distintas enfermedades. Durante las primeras 44 semanas de 2025 los casos se mantuvieron en valores bajos. El BEN informó que en la semana epidemiológica 45 se registraron 57 casos positivos de COVID-19 en personas hospitalizadas y no se notificaron fallecimientos asociados.

En las últimas cuatro semanas analizadas hasta la SE45, la Red Argentina de Vigilancia de IRAG contabilizó 33 casos confirmados entre hospitalizados estudiados. Pero, evidentemente, no está incluyendo los casos registrados en Formosa.

Casos totales de Covid

En la última semana se informó en el parte provincial de COVID-19 que se realizaron1.422 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 341de ellos resultados positivos de coronavirus, señalaron las fuentes.

El índice de positividad es del 24 %, y los casos positivos corresponden: 250 a Formosa capital, 19 a El Colorado, 16 a Laguna Blanca, 14 a Estanislao del Campo, ocho a la ciudad de Clorinda y siete a Palo Santo.

Desde el inicio de la pandemia al día domingo 16 de noviembre se llevan diagnosticados 151.429 casos, mientras que 149.593 son los pacientes recuperados y 1.351 los fallecimientos por coronavirus.

La directora de Epidemiología de Formosa, Claudia Rodríguez, insistió en la necesidad de sostener las medidas comunitarias y explicó que “estamos ante un virus que se transmite muy rápido; cortar la cadena de contagios requiere que todos mantengamos las medidas preventivas de forma sostenida”. Rodríguez precisó que el aumento ocurrió en un marco de alta circulación viral y cambios bruscos de temperatura, condiciones que facilitan la transmisión respiratoria.

También señaló que “Cada persona reacciona distinto. Un mismo cuadro leve en alguien joven puede ser más complicado en un adulto mayor o en alguien con comorbilidades”, frase que subraya la heterogeneidad del riesgo individual y la importancia de la consulta médica temprana.