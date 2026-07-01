Bus Turístico, caminatas guiadas y observación solar: las propuestas para disfrutar las vacaciones de invierno 2026 en Neuquén

Comenzó julio y se acercan las vacaciones de invierno en Neuquén. La Municipalidad difundió el cronograma de actividades gratuitas para disfrutar durante este receso escolar. Habrá paseos en el Bus Turístico, observación solar, recorridos guiados por Isla 132, talleres, visitas culturales y propuestas recreativas para todas las edades.

Las actividades se desarrollarán del jueves 9 al domingo 26 de julio en distintos espacios de la ciudad. Según informó la Municipalidad, algunas requieren inscripción previa por cupos limitados, mientras que otras funcionarán por orden de llegada. Las propuestas son gratuitas.

Bus Turístico de Neuquén: recorridos diarios para conocer la ciudad durante las vacaciones

Una de las actividades atractivas del receso será el ya conocido Bus Turístico, que funcionará todos los días con salidas a las 10, 11, 16.30 y 17.30. La inscripción es presencial en la Oficina de Informes Turísticos, ubicada en avenida Olascoaga y las vías del tren. Debe realizarse 30 minutos antes de cada recorrido. El servicio recorre parques agrestres, paseos costeros y sitios históricos de la ciudad.

Además, el programa incluye paseos guiados por distintos sectores de la ciudad. Habrá recorridos por:

Paseo Limay y Península Hiroki los domingos, lunes y jueves a las 12;

Miradores los martes a las 12 y viernes a las 14.30; Isla 132 los miércoles a las 12 y jueves a las 14.30;

Minibús Costero los miércoles a las 14.30 y viernes y sábados a las 12;

Balneario Brun de Duclot los lunes a las 14.30;

Torre Talero los martes a las 14.30.

Observación solar e Isla 132, dos propuestas especiales para estas vacaciones de invierno en Neuquén

Entre las actividades destacadas aparece la Observación Solar junto con el paseo con el Bus Turístico, prevista para el martes 14 de julio a las 16. Los participantes podrán observar el sol con telescopios especiales junto a Astroturismo Crux y conocer más sobre el eclipse previsto para el verano de 2027. La participación será por orden de llegada.

Otra de las propuestas será el senderismo en Isla 132, programado para el martes 14 y 21 de julio a las 16. Se trata de una caminata interpretativa pensada para toda la familia. La inscripción será por WhatsApp y los cupos serán limitados.

Museos, talleres y propuestas recreativas para todas las edades en Neuquén

La agenda también incluye visitas a la Península Hiroki, abierta todos los días de 9 a 18, con recorridos guiados cada dos horas entre las 9 y las 16.30. En tanto, el Parque Zorro Kuyén ofrecerá actividades recreativas todos los días de 15 a 17, sin inscripción previa y por orden de llegada.

Quienes prefieran las propuestas culturales podrán acercarse al Museo Nacional de Bellas Artes, donde habrá cine infantil, talleres de encuadernación, dibujo, actividades para abuelos y nietos y jornadas de narración de cuentos. Las actividades se realizarán entre el 13 y el 25 de julio en la sede ubicada en Mitre y Santa Cruz.

Cine mundo infantil: 13 y 16 de julio a las 17;

Taller de encuadernación para la familia: 17 de julio a las 17;

Dibujamos con Miró: 18 de julio a las 16.30;

Cine chino infantil: 18 de julio a las 19;

Actividad para abuelos y nietos: 24 de julio a las 17;

Cuenta cuentos bellog: 25 de julio a las 17.

La programación se completa con las actividades de la Sala de Arte Emilio Saraco.

El 9 de julio, de 16 a 19, se desarrollará el taller para adolescentes «Vestir la creatividad»;

El 12 de julio, de 15 a 20, habrá talleres familiares de textiles, bordado y construcción de refugios para distintas edades.

Además, el 25 de julio se realizará la visita guiada «Entre panteones y memorias», con recorridos a las 17 y 17.30, mediante inscripción previa a través de un formulario. La Calesita ubicada en Parque Central también estará abierta todos los días de 15 a 17 con actividades lúdicas y recreativas para los más chicos. No se requiere inscripción previa.