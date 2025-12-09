Buscan a un joven de Mendoza en Paso Córdoba: fue visto por última vez en el río el pasado domingo

Un operativo de búsqueda se inició en Paso Córdoba tras la denuncia de desaparición de un joven oriundo de Mendoza. La última vez que lo vieron fue el pasado domingo en el río. Su mochila fue hallada en la costa este martes.

Según información a la que accedió Diario RÍO NEGRO, la persona desaparecida fue identificada como Enzo Leandro de Oro, de 28 años.

La última vez que lo vieron fue el pasado domingo 7 cerca de las 16.30 en el margen norte del río Negro, en Paso Córdoba.

El joven de 28 años es buscado desde el domingo. Foto: Juan Thomes.

Este martes, vecinos entregaron en el Destacamento 166 una mochila hallada sobre la costa, la cual fue identificada como su pertenencia.

Según indicó José González, jefe de la Unidad Regional II, aún no hay testigos que den por hecho que el joven se metió al río, por lo que la búsqueda seguirá por tierra y agua con perros de la policía de Río Negro, la colaboración de Bomberos de General Roca y Prefectura Naval.

En el procedimiento para dar con su paradero interviene personal de bomberos voluntarios de Roca, Policía y Protección Civil.

Quién es Enzo, el joven desaparecido en Paso Córdoba

El mendocino de 28 años fue identificado como un trabajador de un local de Paso Córdoba, en donde trabaja en atención al público, y lo describieron como un joven de tes blanca, contextura delgada, ojos marrones, de 1,65 metros de estatura, y tiene el pelo de color negro y corto.

La última vez que fue visto vestía una malla color azul con dibujos de anclas color blanco y alpargatas negras.