Buscan a una mujer de 37 años en Neuquén: desapareció el día previo a Navidad y no logran ubicarla

La Policía de Neuquén activó un protocolo de búsqueda para dar con una mujer de 37 años que desapareció el día previo a Navidad. Su desaparición se conoció el jueves 25, pero hasta el momento no logran ubicarla y solicitan ayuda a la comunidad.

Búsqueda de una mujer en Neuquén: lo que se sabe de ella y la última vez que fue vista

Según la información brindada, la mujer desaparecida se llama Maria Soledad Constancia Marty. La misma fue vista por última vez el 24 de diciembre en la calle Yapu Mza, barrio Valentina Norte Rural. Sin embargo se desconoce la franja horaria en la que desapareció y la vestimenta que llevaba consigo.

Las autoridades informaron que las tareas de rastreo están encabezadas por la Oficina de Violencia y Desaparición de Personas y el caso cuenta con la intervención del Juzgado de Familia. También indicaron que participa activamente del operativo la unidad policial BAP – DCAeYM.

Según los datos proporcionados, Marty mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello largo y oscuro y ojos marrones. Su contextura física fue descrita como delgada.

Solicitan que ante cualquier información de acerquen al comisaría más cercana o se comuniquen al 2994 56-9787.