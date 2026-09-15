Pedaleando por un Sueño 2026: Regina busca reunir 90 millones para un taller inclusivo de reciclaje

"Lo importante es que vayan y participen con la familia, porque esto es un evento netamente familiar", aseguró Calio. Foto: archivo.

Del sábado 3 al domingo 4 de octubre, la Plaza de los Próceres y Primeros Pobladores de Villa Regina volverá a llenarse de bicicletas y familias tomando mates.

Será la 15.ª edición de Pedaleando por un Sueño, el evento solidario que el Club de Leones organiza desde hace más de dos décadas y que este año tiene el objetivo de terminar de poner en marcha «Regina Ríe», un taller de reciclaje que incluirá laboralmente a personas con discapacidad.

«Es un evento solidario que se realiza todos los años en Villa Regina. Consiste en que las familias circulan a través de la plaza de los próceres de nuestra ciudad para hacer un evento solidario en el cual se recolecta dinero para distintas ONG de la ciudad», explicó Hugo Calio, referente del Club de Leones.

El evento comenzará el sábado a las 18 y se extenderá durante 24 horas, hasta el domingo a la misma hora.

Qué es Regina Ríe y en qué estado está la obra

Regina Ríe es un taller que busca generar un ingreso económico para personas con discapacidad a través del reciclado de materiales, además de proponerse a la comunidad en cuanto al cuidado del medio ambiente. El proyecto se lleva adelante en red con Amuchén, asociación civil de Regina que trabaja con personas con discapacidad, y forma parte de Regina Solidaria, la red que nuclea a las ONG de la ciudad.

El edificio, construido el año pasado, todavía no está terminado. «Está cerrada, nos falta vestir, nos faltan las aberturas, hacer las divisiones interiores, la parte de baños, colocación de luminarias, restauración de agua», detalló Calio.

Una vez cerrada esa etapa, resta equipar el taller con mesas, moledoras y una máquina extrusora que un socio del club está fabricando de manera artesanal para poder transformar en moldes los plásticos recolectados, como tapitas.

Mientras la obra avanza, en Regina Ríe se juntan latas de cerveza y de gaseosa, que se aplastan y se venden a una fundición de Villa Regina, y se clasifican tapitas para sumarles valor agregado una vez que la molienda esté en funcionamiento.

Según precisó Calio, la recaudación de esta edición se reparte en dos frentes. Uno es sostener la organización del evento en sí (declarado fiesta provincial), con un costo de 27 millones de pesos y lo asume el club a través de donaciones. El otro es terminar el taller: «Para terminar la parte de lo que es el taller, estamos hablando más o menos de unos 90 millones de pesos«, indicó.

Cómo sería el trabajo para las personas con discapacidad

El referente del Club de Leones aclaró que Regina Ríe no funcionará como una salida laboral formal ni de jornada completa. «No es un trabajo de 8 horas por día, es un trabajo que lleva 2 o 3 horas (…) no suplanta otro tipo de pasantías, es simplemente una forma de ir ampliando las posibilidades laborales de la gente«, explicó.

Amuchén será la encargada de seleccionar y capacitar a las personas con discapacidad que participarán del taller, y también aportará los talleristas. La idea es que, con lo que se recaude por la venta de lo producido, se les pueda dar una retribución económica a quienes trabajen ahí.

Calio puso como ejemplo el taller de economía circular que ya funciona en el predio, donde una mujer recicla ropa y confecciona bolsos, camperas y monederos con bolsas de alimento para mascotas, cuya venta se reparte entre quienes participaron de su elaboración.

Un show de láser, artistas locales y actividades para la familia

La principal novedad de esta edición se vivirá el sábado por la noche. «Entre las 20 horas y las 12 de la noche van a poder ver dos espectáculos con láser«, y mencionó que uno de los más llamativos será uno que proyecte fotos sobre la barda, «van a haber imágenes del Pedaleando«, adelantó Calio.

A eso se sumará una grilla de artistas locales, tanto el sábado como el domingo, con músicos de Regina y de localidades cercanas como Allen, Roca y Cinco Saltos, y una orquesta escuela que se presentará el domingo. Esa misma mañana, hasta el mediodía, habrá clases de zumba y baile abiertas a quienes quieran participar.

Las instituciones que integran Regina Solidaria también tendrán su espacio durante las 24 horas, con propuestas como pintado de caritas. «El año pasado se hizo medición de glucosa, capacitaciones de RCP, además de muestras de las instituciones sobre las actividades que se desarrolla durante todo el año», recordó.

Cómo colaborar

Quienes quieran colaborar con Regina Ríe pueden hacerlo comprando la remera oficial del evento, a $30.000, disponible en Kiosco Sonic (Av. San Martín 8) y en bicicletería Schwallier (Mariano Moreno 265), o adquiriendo números de la rifa, a $5.000 cada uno, cuyo premio es una moto Honda 110 donada por el Grupo Usín de Roca, o bien, acercando dinero en las urnas dispuestas en el lugar. Los números de la rifa se pueden gestionar a través de las redes sociales del Club de Leones o del propio Pedaleando.

«Lo importante es que vayan y participen con la familia, porque esto es un evento netamente familiar», resumió Calio. Y describió una postal que ya es habitual: «Te vas a encontrar con un chiquito de un año y medio en un pata-pata o con un abuelo de 80 años andando en bicicleta a las 3 de la mañana. Te vas encontrar con cosas muy piolas para compartir.».