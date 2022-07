Buscan personas que cuiden transitoriamente a dos hermanos en Neuquén

El programa «Familias Solidarias» anunció que se necesita con urgencia que seis niños -entre ellos un grupo de hermanos de 7 y 9 años– sean alojados transitoriamente hasta tanto se resuelva su situación judicial en Neuquén.

Cuando un niño o niña es separado de su familia biológica, porque no están en condiciones de asumir la crianza (puede ser por situaciones de violencia, maltrato, negligencias graves) el Poder Judicial ordena que temporariamente vivan en un hogar o permanezcan junto a una de las familias del programa.

Los requisitos para recibirlos son: ser una persona mayor de 18 años (no hace falta estar en pareja), no poseer antecedentes penales, no ser deudores alimentarios, no estar en el registro único de adopción, ni en el registro provincial de violencia de género. Para inscribirse deben llenar el formulario que está disponible en la web https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar/.

La directora del programa, Silvana Garay, contó en diálogo con RTN que buscan que el grupo de hermanos no sea separado, por eso necesitan una familia que los reciba a ambos. En paralelo deben encontrar otros cuatro cuidadores para un bebé de 10 meses, una niña de 5 años, un varón de 6 años y un adolescente de 14. Todos de Neuquén capital.

Quienes quieran tener más información deben comunicarse al correo electrónico equiposeleccion@neuquen.gov.ar o al teléfono 2994656792.

El Código Civil estipula que esta medida excepcional (el tránsito mientras dura el proceso judicial) no puede superar los 180 días. Sin embargo ese plazo raramente se cumple. El daño que ocasionan estas demoras ha sido incluso valorado por el Tribunal Superior de Justicia, que autorizó excepcionalmente en 2021 que una familia solidaria adopte una niña que estuvo cinco años en tránsito.