Búsqueda de Loan: «No podemos asegurar encontrar al niño», dijo la jueza Cristina Penzo

A dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, La jueza Cristina Penzo dijo que no puede asegurar encontrar al niño «con vida o en determinadas condiciones”, ya que eso sería ponerle “un saco muy pesado”.

“Nosotros vamos a poner lo mejor sin dudas, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida o encontrarlo en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado”, sostuvo la magistrada en diálogo con un medio de Corrientes.

A más de 75 días de la desaparición del pequeño, Penzo también habló sobre posibles relaciones con alguno de los apuntados y expresó: “Como juzgado negamos cualquier tipo de acuerdo o negociación con alguno de los grupo que mencionaron”.

“Todo lo que se está cuidando dentro del proceso creo que incomoda y molesta”, remarcó.

Acerca de la búsqueda del niño, la jueza ratificó que “es permanente y constante en todo el mundo y en el país”.

“En eso también destacó la colaboración que hemos tenido de todos los funcionarios magistrados del país e internacional”, agradeció.

Búsqueda de Loan: el cruce de Fernando Burlando y José Peña

Uno de los hermanos de Loan y el abogado Fernando Burlando tuvieron un fuerte cruce en un programa de televisión por críticas que el defensor de la familia habría recibido y en medio de la discusión el letrado expresó que no va a “permitir” que “critiquen y digan pavadas”.

La pelea ocurrió en A24 cuando el hermano José Peña y Burlando hablaban sobre cómo estaba la causa a de la desaparición de Loan en Corrientes. En un momento, el abogado tomó la palabra y se dirigió al joven al manifestar cierto enojo por críticas que recibió.

“Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo. Y no lo hacemos por plata, no nos llevamos ni un peso. No sé otros. Y uno tiene que escuchar críticas. He buscado a Loan como un perro. Yo y todo mi equipo de trabajo”, destacó Burlando, en referencia a las polémicas transacciones millonarias que recibieron los hermanos del menor.

El abogado resaltó que esta era la segunda vez que veía a José Peña en lo que va del caso, dando a entender que era sorpresiva la crítica que recibió por su trabajo en el caso.

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, remarcó.

Fuente: Noticias Argentinas