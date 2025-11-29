Búsqueda de un argentino en Chile con final trágico: apareció muerto el adolescente que fue arrastrado por el mar

La búsqueda del adolescente argentino que había desaparecido en un mar de Chile terminó en tragedia. El joven, de tan solo 17 años, era buscado hace dos semanas luego de fuera arrastrado el agua junto a sus hermanos y primos. Lamentablemente, fue el único que no logró salvarse.

Alejandro Cabrera Iturriaga fue visto por última vez con vida el pasado 17 de noviembre en la zona de la playa Cuatro Esquinas. Ese día el joven salió junto a sus primos y hermanos a la playa, pero cuando ingresaron al agua, fueron arrastrados por la marea.

Los residentes manifestaron que ingresaron a una zona peligrosa la cual casi todo el año, tiene bandera roja, prohibido bañarse, por las fuertes corrientes.

El grupo entero fue arrastrado por el agua, pero un hombre que advirtió lo que ocurrió los auxilió junto a marinos. Lamentablemente solo Alejandro no logró ser rescatado y por ello las autoridades chilenas montaron un operativo de búsqueda.

Luego de varios días de búsqueda sin éxito, lograron dar con el adolescente. Su cuerpo fue encontrado en la cosa de La Serena y el jefe de la prefectura de Elqui, Jaime Lazo, durante una conferencia de prensa confirmó que se trataba de Alejandro. La zona donde fue hallado se encuentra a unos 650 metros al oeste de la playa donde el joven fue visto por última vez.

Búsqueda de un adolescente en Chile: el relato del albañil que rescató a cuatro hermanos

«Me saqué la ropa, andaba con short y me fui a salvarlo. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo ‘sale para afuera, voy por tus hermanos’», recordó Francisco Boldo, el albañil que rescató a los chicos en diálogo con el medio local Meganoticias.

“Rescaté a cuatro. Me faltó uno, se me fue de las manos. Estaba solo y no pude hacer más”, lamentó en diálogo con el diario chileno El Día.

Se espera que los diversos procedimientos, que abarcan desde Playa Blanca hasta la caleta de Peñuelas, continúe en los próximos días.

Con Noticias Argentinas e Infobae